Негода в Україні залишила без світла майже 70 міст і сіл

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Негода в Україні у ніч на суботу залишила знеструмленими 69 населених пунктів у п'яти областях, найбільше - у Житомирській. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"У ніч з 24 на 25 травня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 69 населених пунктів у 5 областях: Житомирська – 44 н.п., Київська – 11 н.п., Сумська – 5 н.п., Кіровоградська – 5 н.п. та Черкаська – 4 н.п", - вказали у ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди.

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