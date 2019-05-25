Негода в Україні залишила без світла майже 70 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Негода в Україні у ніч на суботу залишила знеструмленими 69 населених пунктів у п'яти областях, найбільше - у Житомирській. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"У ніч з 24 на 25 травня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 69 населених пунктів у 5 областях: Житомирська – 44 н.п., Київська – 11 н.п., Сумська – 5 н.п., Кіровоградська – 5 н.п. та Черкаська – 4 н.п", - вказали у ДСНС.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди.