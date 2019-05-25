Українців попередили про погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов у суботу, 25 травня, з грозами, подекуди сильним вітром, в окремих районах градом, вдень у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях значними дощами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"В Україні 25 травня грози, подекуди пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в окремих районах град, вдень 25 травня в Запорізькій, Донецькій і Луганській областях значні дощі", - вказали у відомстві з посиланням на дані синоптиків.
Також упродовж доби 25 травня у Києві та Київській області грози, вдень шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, дощі в Україні продовжаться наступного тижня.