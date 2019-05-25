Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Украинцевпредупредили об ухудшении погодных условий в субботу, 25 мая, с грозами, местами сильным ветром, в отдельных районах градом, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительными дождями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В Украине 25 мая грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град, днем 25 мая в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди", - указали в ведомстве со ссылкой на данные синоптиков.
Также на протяжении суток 25 мая в Киеве и Киевской области грозы, днем шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Напомним, дожди в Украине продолжатся на следующей неделе.