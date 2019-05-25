Непогода в Украине оставила без света почти 70 городов и сел

"В ночь с 24 на 25 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 69 населенных пунктов в 5 областях: Житомирская - 44 н.п., Киевская - 11 н.п. Сумская - 5 н.п., Кировоградская - 5 н.п. и Черкасская - 4 н.п.", - указали в ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погоды.