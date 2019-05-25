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Из-за непогоды на западе Украины повреждены почти 100 мостов

Из-за непогоды на западе Украины повреждены почти 100 мостов

Киев  •  УНН

 • 18211 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Вследствие непогоды на территории Закарпатья и Прикарпатья остаются подтопленными 180 дворов, повреждено 98 автомобильных мостов и пешеходных мостовых переходов, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог. Об этом сегодня во время внеочередного заседания штаба ГСЧС по подтоплению западных областей Украины сообщил первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий, передает корреспондент УНН.

"В Закарпатской области остаются подтопленными 153 дворов, 90 подвальных помещений и 492 га сельхозугодий и 52 га пастбищ. В Ивано-Франковской области подтоплено еще 27 домохозяйств", - рассказал он.

Мельчуцкий также проинформировал о том, что в течение последней недели в результате неблагоприятных погодных условий, сильных дождей, порывов ветра, гроз на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей частично подтоплено 1 тыс. 968 домов, более 7 тыс. 316 домохозяйств, 8 тыс. 800 га сельхозугодий и до 162 населенных пунктов.

"Повреждено 98 автомобильных мостов и пешеходных мостовых переходов, размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог", - добавил он.

По данным Мельчуцкого, для ликвидации последствий непогоды в западных областях привлекалось 1 тыс. 420 человек и 340 единиц техники.

Напомним, непогода в Украине оставила без света почти 70 городов и сел.

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