В правительстве дали задание главам двух ОГА из-за подтопления

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35467 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 56489 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 73342 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 87175 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122098 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111398 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137621 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144608 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130192 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В правительстве дали задание главам двух ОГА из-за подтопления

В правительстве дали задание главам двух ОГА из-за подтопления

Киев  •  УНН

 • 10387 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Председатели ОГА в пострадавших от подтоплений Ивано-Франковской и Закарпатской областях должны помочь населению, обеспечить аварийно-спасательные и восстановительные работы, безотлагательно определить размер убытков. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам заседания штаба ГСЧС по подтоплению западных областей Украины, передает УНН.

"По результатам заседания: председатели Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА в первую очередь должны помочь населению, в частности пожилым людям, с инвалидностью, социально уязвимым слоям населения", - написал он в Twitter.

Также, по его словам, чиновникам нужно обеспечить:

  • аварийно-спасательные и восстановительные работы в жилых домах, транспортной сети, мостов, систем энерго-, газо- и водоснабжения и т.д.;
  • недопущение отключения объектов жизнеобеспечения, проведение работ по дезинфекции;
  • безотлагательно определить размер убытков.

Напомним, на Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает.

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