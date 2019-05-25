В правительстве дали задание главам двух ОГА из-за подтопления
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Председатели ОГА в пострадавших от подтоплений Ивано-Франковской и Закарпатской областях должны помочь населению, обеспечить аварийно-спасательные и восстановительные работы, безотлагательно определить размер убытков. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам заседания штаба ГСЧС по подтоплению западных областей Украины, передает УНН.
"По результатам заседания: председатели Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА в первую очередь должны помочь населению, в частности пожилым людям, с инвалидностью, социально уязвимым слоям населения", - написал он в Twitter.
Также, по его словам, чиновникам нужно обеспечить:
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- аварийно-спасательные и восстановительные работы в жилых домах, транспортной сети, мостов, систем энерго-, газо- и водоснабжения и т.д.;
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- недопущение отключения объектов жизнеобеспечения, проведение работ по дезинфекции;
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- безотлагательно определить размер убытков.
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Напомним, на Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает.