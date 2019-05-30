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Непогода на западе Украины ухудшилась: подтоплены 19 дворов и 30 га угодий

Непогода на западе Украины ухудшилась: подтоплены 19 дворов и 30 га угодий

Киев  •  УНН

 • 10469 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, непогода в регионах ухудшилась. Как следствие, подтоплено 19 дворов в Ивано-Франковской области и 30 га сельскохозяйственных угодий на Закарпатье. Об УНН этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"29 мая в результате интенсивных осадков в виде дождя, остаются подтопленными 19 домохозяйств в 4 населенных пунктах Кольского района (г. Калуш, сел Перевозец, Подмихайлье и Студинка)", - сообщили в ведомстве о ситуации в Ивано-Франковской области.

Вчера УНН сообщал, что количество подтопленных хозяйств была меньше, и составляла 7 дворов в двух населенных области.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 163 выезда для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтопленых участков дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 41 тыс. 797 м3 воды. 29 мая для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось 16 чел. в/с, 5 мотопомпы и 5 ед. техники.

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Что касается Закарпатья, то подтоплений жилых домов пока нет, как и подвалов домов и дворов.

"Остаются подтопленными 30 га (угодий - ред.)", - сообщили спасатели о ситуации в Закарпатской области.

В общем откачано 32 тыс. 503 м3 воды.

Уровень воды постепенно спадает как в Ивано-Франковской, так и в Закарпатской области.

Как сообщал УНН, в правительстве дали задание главам двух ОГА из-за подтопления.

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