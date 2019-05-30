Непогода на западе Украины ухудшилась: подтоплены 19 дворов и 30 га угодий

КИЕВ. 30 мая. УНН. Из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, непогода в регионах ухудшилась. Как следствие, подтоплено 19 дворов в Ивано-Франковской области и 30 га сельскохозяйственных угодий на Закарпатье. Об УНН этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.