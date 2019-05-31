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Негода на заході України погіршилась: підтоплено 178 дворів та 55 житлових будинки

Негода на заході України погіршилась: підтоплено 178 дворів та 55 житлових будинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Внаслідок інтенсивних опадів, які нещодавно обрушилися на захід України, негода в регіонах погіршилась. Як наслідок, підтоплено 168 дворів, 53 житлових будинки та 81 присадибна ділянка у Івано-Франківській області та 2 житлові будинки, 10 дворогосподарств та 50 присадибних ділянок у Львівській області. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.

"29 - 30 травня внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу відбулося підняття рівня води в річках, внаслідок чого в зону підтоплення потрапили 53 житлові будинки, 168 дворогосподарств та 81 присадибна ділянка у 17 населених пунктах області. Опади припинилися", - повідомили у відомстві про ситуацію в Івано-Франківській області.

З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 180 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 90 осіб (з них 14 дітей) та 10 автомобілів, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб (з них 63 дитини), відкачано понад 48 тис. 919 м куб. води.

30 травня здійснено 17 виїздів для відкачування води та надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 14 осіб (з них 2 дітей). 

Вчора УНН повідомляв, що кількість підтоплених господарств була меншою, та становила 19 дворогосподарств у чотирьох населених пунктах області.

У Львівській області ситуація погіршилась внаслідок переливу води через дамбу ставка.

"30 травня у зв'язку з інтенсивними опадами у вигляді дощу у м. Ходорів Жидачівського р-ну стався перелив води через дамбу ставка, внаслідок чого підтоплені 2 житлові будинки, 10 дворогосподарств та 50 присадибних ділянок. Опади припинились", - повідомили у відомстві про ситуацію в Львівській області.

Рівень води поступово спадає як в Івано-Франківській, так і у Львівській області.

Як повідомляв УНН, в уряді дали завдання головам двох ОДА через підтоплення.

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