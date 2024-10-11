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Нефтяной танкер вспыхнул в Балтийском море, экипаж эвакуирован

Нефтяной танкер вспыхнул в Балтийском море, экипаж эвакуирован

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 09:46  •  4707 просмотра

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73-метровый немецкий танкер Annika загорелся после взрыва в Балтийском море возле города Кюлунгсборн. Семь членов экипажа эвакуированы, спасатели пытаются потушить пожар на судне, перевозившем сотни тонн мазута.

В Балтийском море вспыхнул нефтяной танкер, весь экипаж эвакуировали, пишет УНН со ссылкой на Bild.

Детали

73-метровый немецкий танкер Annika вспыхнул в Балтийском море. Как сообщает газета Ostseezeitung, сегодня в 9:14 утра на судне прогремел взрыв, после чего повалили густые клубы дыма. Семь членов экипажа эвакуировали с танкера с помощью специального спасательного корабля.

Горящий танкер, как сообщается, находится недалеко от немецкого города Кюлунгсборн. По имеющимся данным, судно перевозило несколько сотен тонн тяжелого мазута.

Спасательные крейсеры сейчас пытаются потушить пожар на танкере. Также в операции задействовано несколько вертолетов.

В Красном море пытаются предотвратить утечку нефти из подбитого хуситами танкера3 сентября 2024, 16:34 • 18180 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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