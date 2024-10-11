Нафтовий танкер спалахнув у Балтійському морі, екіпаж евакуйовано
Київ • УНН
73-метровий німецький танкер Annika загорівся після вибуху в Балтійському морі біля міста Кюлунгсборн. Сім членів екіпажу евакуйовано, рятувальники намагаються загасити пожежу на судні, що перевозило сотні тонн мазуту.
У Балтійському морі спалахнув нафтовий танкер, весь екіпаж евакуювали, пише УНН з посиланням на Bild.
Деталі
73-метровий німецький танкер Annika спалахнув у Балтійському морі. Як повідомляє газета Ostseezeitung, сьогодні о 9:14 ранку на судні пролунав вибух, після чого повалили густі клуби диму. Семеро членів екіпажу евакуювали з танкера за допомогою спеціального рятувального корабля.
Танкер, що горить, як повідомляється, знаходиться недалеко від німецького міста Кюлунгсборн. За наявними даними, судно перевозило кількасот тонн важкого мазуту.
Рятувальні крейсери нині намагаються загасити пожежу на танкері. Також в операції задіяно кілька гелікоптерів.
У Червоному морі намагаються запобігти витоку нафти з підбитого хуситами танкера 03.09.24, 19:34 • 18478 переглядiв