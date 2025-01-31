«Нефтяная отрасль рф постепенно выбивается": Коваленко отреагировал на остановку потока нефти в порту Усть-Луга

Остановка потока нефти в порту Усть-Луга свидетельствует об ослаблении российской нефтяной отрасли. Такое заявление сделал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Напомню, что Балтийские порты рф (в частности, Усть-Луга) - это 60% российского экспорта нефтепродуктов. Санкции против танкерного флота уже подкосили его работу, потому что там загружались танкеры для экспорта подсанкционной нефти. Нефтяная отрасль рф постепенно выбивается