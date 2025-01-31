"Нафтова галузь рф поступово вибивається": Коваленко відреагував на зупинку потоку нафти в порту Усть-Луга
Київ • УНН
Потік нафти через російський порт Усть-Луга призупинився після атаки безпілотників на початку січня. Керівник ЦПД РНБО відзначає, що це свідчить про ослаблення нафтової галузі РФ, оскільки порт забезпечував 60% експорту.
Зупинка потоку нафти в порту Усть-Луга свідчить про ослаблення російської нафтової галузі. Таку заяву зробив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.
Нагадаю, що Балтійські порти рф (зокрема, Усть-Луга) - це 60% російського експорту нафтопродуктів. Санкції проти танкерного флоту вже підкосили його роботу, бо там завантажувалися танкери для експорту підсанкційної нафти. Нафтова галузь рф поступово вибивається
Нагадаємо
4 січня безпілотники СБУ здійснили успішну атаку на термінал усть-луга біля санкт-петербурга, пошкодивши ємності з газовим конденсатом.
А сьогодні, видання Bloomberg повідомило, що потоки нафти через російський порт Усть-Луга призупинилися внаслідок після атаки українських дронів по насосній станції на початку січня.