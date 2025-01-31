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"Нафтова галузь рф поступово вибивається": Коваленко відреагував на зупинку потоку нафти в порту Усть-Луга

Київ • УНН

 • 31460 перегляди

Потік нафти через російський порт Усть-Луга призупинився після атаки безпілотників на початку січня. Керівник ЦПД РНБО відзначає, що це свідчить про ослаблення нафтової галузі РФ, оскільки порт забезпечував 60% експорту.

Зупинка потоку нафти в порту Усть-Луга свідчить про ослаблення російської нафтової галузі. Таку заяву зробив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Нагадаю, що Балтійські порти рф (зокрема, Усть-Луга) - це 60% російського експорту нафтопродуктів. Санкції проти танкерного флоту вже підкосили його роботу, бо там завантажувалися танкери для експорту підсанкційної нафти. Нафтова галузь рф поступово вибивається

- написав Коваленко.
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Нагадаємо

 4 січня безпілотники СБУ здійснили успішну атаку на термінал усть-луга біля санкт-петербурга, пошкодивши ємності з газовим конденсатом.

А сьогодні, видання Bloomberg повідомило, що потоки нафти через російський порт Усть-Луга призупинилися внаслідок після атаки українських дронів по насосній станції на початку січня. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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