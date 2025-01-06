Атаку на термінал усть-луга здійснили дрони СБУ: з’явились нові деталі спецоперації

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 96821 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 96372 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 103407 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 123930 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 147262 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 136061 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 150358 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174287 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220812 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176478 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 122286 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 128404 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 161490 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 144633 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 121582 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 96824 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 93266 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 215414 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 212780 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 343190 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 14605 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 37680 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 38744 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 79034 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 102450 перегляди
Актуальне
Атаку на термінал усть-луга здійснили дрони СБУ: з’явились нові деталі спецоперації

Атаку на термінал усть-луга здійснили дрони СБУ: з’явились нові деталі спецоперації

Київ • УНН

 • 21397 перегляди

Безпілотники СБУ здійснили успішну атаку на термінал усть-луга біля санкт-петербурга, пошкодивши ємності з газовим конденсатом. Ремонт пошкодженої інфраструктури займе щонайменше місяць.

Атаку на найбільший в росії торговий порт Усть-Луга в ленінградській області здійснили дрони СБУ. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.

Деталі

За інформацією джерел, 4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до санкт-петербурга та успішно уразили ціль.

На відео видно, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом.

Співрозмовник повідомив, що внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу.

Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього росія продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка росії потрібна для ведення війни. Сезон "бавовн"-2025 оголошуємо відкритим!

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Доповнення

ASTRA повідомляла, що найбільший у росії морський торгівельний порт Усть-Луга намагалися атакувати у ніч на 4 січня безпілотники в ленінградській області. Крім того, дронової атаки зазнав військовий аеродром "Балтимор", який розташований у воронезькій області.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв, що Усть-Лузький порт в ленінградській області, який був атакований безпілотниками, фактично став інструментом економічного та військового виживання рф в умовах ізоляції.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України

Звернутися з питань розміщення реклами