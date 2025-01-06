Атаку на термінал усть-луга здійснили дрони СБУ: з’явились нові деталі спецоперації

Атаку на найбільший в росії торговий порт Усть-Луга в ленінградській області здійснили дрони СБУ. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.

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За інформацією джерел, 4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до санкт-петербурга та успішно уразили ціль.

На відео видно, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом.

Співрозмовник повідомив, що внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу.

Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього росія продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка росії потрібна для ведення війни. Сезон "бавовн"-2025 оголошуємо відкритим!