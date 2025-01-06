Атаку на термінал усть-луга здійснили дрони СБУ: з’явились нові деталі спецоперації
Київ • УНН
Безпілотники СБУ здійснили успішну атаку на термінал усть-луга біля санкт-петербурга, пошкодивши ємності з газовим конденсатом. Ремонт пошкодженої інфраструктури займе щонайменше місяць.
Атаку на найбільший в росії торговий порт Усть-Луга в ленінградській області здійснили дрони СБУ. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.
Деталі
За інформацією джерел, 4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до санкт-петербурга та успішно уразили ціль.
На відео видно, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом.
Співрозмовник повідомив, що внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу.
Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього росія продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка росії потрібна для ведення війни. Сезон "бавовн"-2025 оголошуємо відкритим!
Доповнення
ASTRA повідомляла, що найбільший у росії морський торгівельний порт Усть-Луга намагалися атакувати у ніч на 4 січня безпілотники в ленінградській області. Крім того, дронової атаки зазнав військовий аеродром "Балтимор", який розташований у воронезькій області.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв, що Усть-Лузький порт в ленінградській області, який був атакований безпілотниками, фактично став інструментом економічного та військового виживання рф в умовах ізоляції.