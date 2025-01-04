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ЦПД при РНБО про атакований морський порт рф: це логістичний хаб для обходу санкцій

Київ • УНН

 • 16015 перегляди

Торговий порт Усть-Луга у рф став однією з основних точок експорту нафти рф, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій.

Усть-Лузький порт в ленінградській області, який був атакований безпілотниками, фактично став інструментом економічного та військового виживання рф в умовах ізоляції. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

"Протягом ночі на 4 січня невідомі безпілотники атакували найбільший у рф морський торгівельний порт Усть-Луга в ленінградській області", - написав Коваленко.

Він пояснив чим порт важливий. "Усть-Лузький порт відіграє ключову роль для росії в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості. По-перше - це логістичний хаб для обходу санкцій. Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни", - розповів Коваленко.

По-друге, за його словами він допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот.

"Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє рф забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб. Також це своєрідна альтернатива європейським маршрутам", - пояснив Коваленко.

Він зазначив, що через санкції рф втратила доступ до багатьох європейських портів, і Усть-Луга стала основним виходом до міжнародних ринків. Тут здійснюється перевалка товарів для азійських країн, включаючи Китай та Індію.

"Також завдяки Усть-Лузі росія зберігає можливість тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону, контролюючи стратегічні морські перевезення. Усть-Лузький порт фактично став інструментом економічного та військового виживання рф в умовах ізоляції", - написав Коваленко.

Як пише ASTRA, момент атаки на торговий порт Усть-Луга у ленінградській області потрапив на відео. 

Доповнення

ASTRA повідомляла, що найбільший у росії морський торгівельний порт Усть-Луга намагалися атакувати у ніч на 4 січня безпілотники в ленінградській області. Крім того, дронової атаки зазнав військовий аеродром "Балтимор", який розташований у воронезькій області. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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