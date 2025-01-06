Атаку на терминал усть-луга осуществили дроны СБУ: появились новые детали спецоперации

Атаку на крупнейший в России торговый порт Усть-Луга в ленинградской области осуществили дроны СБУ. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.

Детали

По информации источников, 4 января дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до санкт-петербурга и успешно поразили цель.

На видео видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом.

Собеседник сообщил, что в результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло осколками от взрыва. Эксперты говорят, что ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала.

Терминал Усть-Луга является крупным логистическим хабом в Балтийском море. Через него россия продает нефть и газ с помощью «теневого флота». Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая россии нужна для ведения войны. Сезон «хлопков»-2025 объявляем открытым! - сообщил информированный источник в СБУ.

Дополнение

ASTRA сообщала, что крупнейший в России морской торговый порт Усть-Луга пытались атаковать в ночь на 4 января беспилотники в ленинградской области. Кроме того, дроновой атаке подвергся военный аэродром «Балтимор», который расположен в воронежской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что Усть-Лужский порт в ленинградской области, который был атакован беспилотниками, фактически стал инструментом экономического и военного выживания рф в условиях изоляции.