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Атаку на терминал усть-луга осуществили дроны СБУ: появились новые детали спецоперации

Атаку на терминал усть-луга осуществили дроны СБУ: появились новые детали спецоперации

Киев  •  УНН

 • 6791 просмотра

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Беспилотники СБУ совершили успешную атаку на терминал усть-луга возле санкт-петербурга, повредив емкости с газовым конденсатом. Ремонт поврежденной инфраструктуры займет не менее месяца.

Атаку на крупнейший в России торговый порт Усть-Луга в ленинградской области осуществили дроны СБУ. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.

Детали

По информации источников, 4 января дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до санкт-петербурга и успешно поразили цель.

На видео видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом.

Собеседник сообщил, что в результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло осколками от взрыва. Эксперты говорят, что ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала.

Терминал Усть-Луга является крупным логистическим хабом в Балтийском море. Через него россия продает нефть и газ с помощью «теневого флота». Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая россии нужна для ведения войны. Сезон «хлопков»-2025 объявляем открытым!

- сообщил информированный источник в СБУ.

Дополнение

ASTRA сообщала, что крупнейший в России морской торговый порт Усть-Луга пытались атаковать в ночь на 4 января беспилотники в ленинградской области. Кроме того, дроновой атаке подвергся военный аэродром «Балтимор», который расположен в воронежской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что Усть-Лужский порт в ленинградской области, который был атакован беспилотниками, фактически стал инструментом экономического и военного выживания рф в условиях изоляции.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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