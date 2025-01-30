Після української атаки зупинився потік нафти через російський порт Усть-Луга - ЗМІ

Потоки нафти через російський порт Усть-Луга призупинилися після атаки українських дронів по насосній станції на початку січня. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

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Видання зауважує, якщо буде підтверджено, що удари українських безпілотників пошкодили систему трубопроводів, що живлять Усть-Лугу, то поставки нафти з порту призупиняться на тривалий період та стане новою значною загрозою для світового ринку нафти.

Джерела видання повідомили, що потоки в Усть-Лузі впали до нуля 29 січня. За даними, зібраними виданням, порт минулого року обробляв близько 650 тис. барелів сирої нафти на день, або близько 20% від загального морського потоку росії.

Нагадаємо

Безпілотники СБУ здійснили успішну атаку на термінал усть-луга біля санкт-петербурга, пошкодивши ємності з газовим конденсатом. Ремонт пошкодженої інфраструктури займе щонайменше місяць.