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Після української атаки зупинився потік нафти через російський порт Усть-Луга - ЗМІ

Після української атаки зупинився потік нафти через російський порт Усть-Луга - ЗМІ

Київ • УНН

 • 50401 перегляди

Потоки нафти через російський порт Усть-Луга зупинилися 29 січня після атаки українських дронів. Порт обробляв близько 20% морського експорту нафти рф, а ремонт пошкодженої інфраструктури триватиме щонайменше місяць.

Потоки нафти через російський порт Усть-Луга призупинилися після атаки українських дронів по насосній станції на початку січня. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, якщо буде підтверджено, що удари українських безпілотників пошкодили систему трубопроводів, що живлять Усть-Лугу, то поставки нафти з порту призупиняться на тривалий період та стане новою значною загрозою для світового ринку нафти.

Джерела видання повідомили, що потоки в Усть-Лузі впали до нуля 29 січня. За даними, зібраними виданням, порт минулого року обробляв близько 650 тис. барелів сирої нафти на день, або близько 20% від загального морського потоку росії.

Нагадаємо

Безпілотники СБУ здійснили успішну атаку на термінал усть-луга біля санкт-петербурга, пошкодивши ємності з газовим конденсатом. Ремонт пошкодженої інфраструктури займе щонайменше місяць.

Павло Башинський

Павло Башинський

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