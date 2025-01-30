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После украинской атаки остановился поток нефти через российский порт Усть-Луга - СМИ

После украинской атаки остановился поток нефти через российский порт Усть-Луга - СМИ

Киев  •  УНН

 • 4085 просмотра

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Потоки нефти через российский порт Усть-Луга остановились 29 января после атаки украинских дронов. Порт обрабатывал около 20% морского экспорта нефти рф, а ремонт поврежденной инфраструктуры продлится минимум месяц.

Потоки нефти через российский порт Усть-Луга приостановились после атаки украинских дронов по насосной станции в начале января. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, если будет подтверждено, что удары украинских беспилотников повредили систему трубопроводов, питающих Усть-Лугу, то поставки нефти из порта приостановятся на длительный период и станет новой значительной угрозой для мирового рынка нефти.

Источники издания сообщили, что потоки в Усть-Луге упали до нуля 29 января. По данным, собранным изданием, порт в прошлом году обрабатывал около 650 тыс. баррелей сырой нефти в день, или около 20% от общего морского потока россии.

Напомним

Беспилотники СБУ совершили успешную атаку на терминал усть-луга возле санкт-петербурга, повредив емкости с газовым конденсатом. Ремонт поврежденной инфраструктуры займет не менее месяца.

Павел Башинский

Павел Башинский

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