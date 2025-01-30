После украинской атаки остановился поток нефти через российский порт Усть-Луга - СМИ
Киев • УНН
Потоки нефти через российский порт Усть-Луга остановились 29 января после атаки украинских дронов. Порт обрабатывал около 20% морского экспорта нефти рф, а ремонт поврежденной инфраструктуры продлится минимум месяц.
Потоки нефти через российский порт Усть-Луга приостановились после атаки украинских дронов по насосной станции в начале января. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
Издание отмечает, если будет подтверждено, что удары украинских беспилотников повредили систему трубопроводов, питающих Усть-Лугу, то поставки нефти из порта приостановятся на длительный период и станет новой значительной угрозой для мирового рынка нефти.
Источники издания сообщили, что потоки в Усть-Луге упали до нуля 29 января. По данным, собранным изданием, порт в прошлом году обрабатывал около 650 тыс. баррелей сырой нефти в день, или около 20% от общего морского потока россии.
Напомним
Беспилотники СБУ совершили успешную атаку на терминал усть-луга возле санкт-петербурга, повредив емкости с газовым конденсатом. Ремонт поврежденной инфраструктуры займет не менее месяца.