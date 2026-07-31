Нефть завершает месяц с наибольшим ростом с марта из-за обострения конфликта США и Ирана
Киев • УНН
Мировые цены на нефть выросли примерно на 21% в июле из-за эскалации конфликта между США и Ираном. Американская нефть WTI торгуется около 84 долларов за баррель, а Brent — около 89 долларов.
Мировые цены на нефть завершают июль самым сильным месячным ростом с марта на фоне эскалации конфликта между США и Ираном и опасений по поводу перебоев с поставками. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась вблизи 84 долларов за баррель после колебаний в диапазоне более 8 долларов в течение недели. С начала месяца ее стоимость выросла примерно на 21%. В то же время нефть Brent на предыдущей сессии закрылась на уровне около 89 долларов за баррель.
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В Bloomberg отмечают, что, несмотря на новые взаимные удары США и Ирана, судоходство через Ормузский пролив в последние дни активизировалось. В то же время Саудовская Аравия обсудила с представителями 43 государств создание коалиции для защиты судоходства в Красном море после атак поддерживаемых Ираном хуситов.
Рынки оценивают риски для мирового снабжения нефти
Лидер хуситов Абдулмалик аль-Хуси заявил, что Эр-Рияд якобы готовится к «всеобъемлющей эскалации», пригрозив более масштабными атаками. Кроме нападений на танкеры, группировка также заявила о намерении атаковать нефтяную инфраструктуру.
Дополнительное давление на рынок создают сокращение запасов нефти в США и перебои с экспортом из Черного моря. По данным Bloomberg, в этом месяце девять танкеров подверглись атакам у терминала Каспийского трубопроводного консорциума или направлялись к нему, что стало самым большим показателем с начала полномасштабной войны России против Украины.
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Международный валютный фонд предупреждает, что продолжительный нефтяной шок на Ближнем Востоке может негативно повлиять на мировую экономику, хотя риски будут меньше, если ситуация в Ормузском проливе стабилизируется.
Генеральный директор Infrastructure Capital Management Джей Хетфилд прогнозирует, что пока продолжается конфликт, цена WTI будет находиться в диапазоне 80-100 долларов за баррель. По его оценке, после завершения войны котировки могут снизиться до 50-60 долларов за баррель.
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