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Нефть завершает месяц с наибольшим ростом с марта из-за обострения конфликта США и Ирана

Киев • УНН

 • 6007 просмотра

Мировые цены на нефть выросли примерно на 21% в июле из-за эскалации конфликта между США и Ираном. Американская нефть WTI торгуется около 84 долларов за баррель, а Brent — около 89 долларов.

Нефть завершает месяц с наибольшим ростом с марта из-за обострения конфликта США и Ирана

Мировые цены на нефть завершают июль самым сильным месячным ростом с марта на фоне эскалации конфликта между США и Ираном и опасений по поводу перебоев с поставками. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась вблизи 84 долларов за баррель после колебаний в диапазоне более 8 долларов в течение недели. С начала месяца ее стоимость выросла примерно на 21%. В то же время нефть Brent на предыдущей сессии закрылась на уровне около 89 долларов за баррель.

США ввели санкции против иранских фирм, обвиняемых в поддержке рэкета в Ормузском проливе - СМИ29.07.26, 19:55 • 3771 просмотр

В Bloomberg отмечают, что, несмотря на новые взаимные удары США и Ирана, судоходство через Ормузский пролив в последние дни активизировалось. В то же время Саудовская Аравия обсудила с представителями 43 государств создание коалиции для защиты судоходства в Красном море после атак поддерживаемых Ираном хуситов.

Рынки оценивают риски для мирового снабжения нефти

Лидер хуситов Абдулмалик аль-Хуси заявил, что Эр-Рияд якобы готовится к «всеобъемлющей эскалации», пригрозив более масштабными атаками. Кроме нападений на танкеры, группировка также заявила о намерении атаковать нефтяную инфраструктуру.

Дополнительное давление на рынок создают сокращение запасов нефти в США и перебои с экспортом из Черного моря. По данным Bloomberg, в этом месяце девять танкеров подверглись атакам у терминала Каспийского трубопроводного консорциума или направлялись к нему, что стало самым большим показателем с начала полномасштабной войны России против Украины.

Судоходство через Ормузский пролив остается на исторически низком уровне30.07.26, 06:35 • 4578 просмотров

Международный валютный фонд предупреждает, что продолжительный нефтяной шок на Ближнем Востоке может негативно повлиять на мировую экономику, хотя риски будут меньше, если ситуация в Ормузском проливе стабилизируется.

Генеральный директор Infrastructure Capital Management Джей Хетфилд прогнозирует, что пока продолжается конфликт, цена WTI будет находиться в диапазоне 80-100 долларов за баррель. По его оценке, после завершения войны котировки могут снизиться до 50-60 долларов за баррель.

Цены на нефть выросли почти на 7% на фоне возобновления авиаударов на Ближнем Востоке29.07.26, 17:05 • 4402 просмотра

Степан Гафтко

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