Нефть дешевеет, готовясь к самому большому падению за месяц за три года

Цены на нефть продолжили снижение в среду и были направлены на самое большое падение в месячном измерении за более чем три года, на фоне того, как глобальная торговая война подорвала перспективы спроса на горючее, в то время как опасения по поводу роста предложения также оказывали давление, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 72 цента, или 1,12%, до $63,53 за баррель до 04:04 по Гринвичу (07:04 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 70 центов, или на 1,16%, до $59,71 за баррель.

Brent и WTI потеряли 15% и 16% соответственно с начала этого месяца, что стало самым большим падением в процентах с ноября 2021 года.

Обе эталонные марки упали в цене после того, как президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на весь импорт США. Затем они еще больше упали до четырехлетних минимумов, поскольку Китай ответил собственной пошлиной на импорт из США, разжигая торговую войну между двумя крупнейшими странами-потребителями нефти.

По данным опроса Reuters, пошлины Трампа на импорт в США сделали возможным сползание мировой экономики в рецессию в этом году.

Производственная активность Китая сократилась самыми быстрыми темпами за 16 месяцев в апреле, показало исследование в среду.

Опасения по поводу спроса на фоне торговой войны повлияли на настроения инвесторов, сказал старший стратег по сырьевым товарам банка ANZ Дэниел Хайнс. "Также есть опасения, что недавнее укрепление экономических данных США было лишь временным из-за накопления запасов перед пошлинами, которые теперь, похоже, ослабевают", - добавил он.

Потребительское доверие в США упало до почти пятилетнего минимума в апреле из-за растущего беспокойства по поводу пошлин, показали данные во вторник.

Недавние признаки деэскалации торговых войн, включая несколько распоряжений, подписанных Трампом во вторник, чтобы смягчить удар его автомобильных пошлин, несколько успокоили мировых инвесторов.

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Однако аналитики считают, что рынок нефти останется под давлением, поскольку администрация Трампа продолжает отдавать приоритет более низким ценам на нефть для управления инфляцией.

Цены на нефть также были подорваны опасениями по поводу увеличения поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, известных как ОПЕК+. Несколько членов ОПЕК+ предложат наращивать объемы добычи второй месяц подряд в июне, сообщили на прошлой неделе. Группа встретится 5 мая, чтобы обсудить планы по добыче.

Что касается поставок, запасы нефти в США выросли на 3,8 млн баррелей на прошлой неделе, сообщили рыночные источники во вторник со ссылкой на данные Американского института нефти. Данные правительства США о запасах должны быть опубликованы в среду. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что запасы нефти в США за последнюю неделю в среднем вырастут на 400 тысяч баррелей.