Нафта дешевшає, готуючись до найбільшого падіння за місяць за три роки

Ціни на нафту продовжили зниження в середу і були спрямовані на найбільше падіння у місячному вимірі за більш ніж три роки, на тлі того, як глобальна торгова війна підірвала перспективи попиту на пальне, тоді як побоювання щодо зростання пропозиції також чинили тиск, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 72 центи, або 1,12%, до $63,53 за барель до 04:04 за Гринвічем (07:04 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 70 центів, або на 1,16%, до $59,71 за барель.

Brent та WTI втратили 15% та 16% відповідно з початку цього місяця, що стало найбільшим падінням у відсотках з листопада 2021 року.

Обидві еталонні марки впали в ціні після того, як президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про введення мит на весь імпорт США. Потім вони ще більше впали до чотирирічних мінімумів, оскільки Китай відповів власним митом на імпорт з США, розпалюючи торгову війну між двома найбільшими країнами-споживачами нафти.

За даними опитування Reuters, мита Трампа на імпорт у США уможливили сповзання світової економіки в рецесію цього року.

Виробнича активність Китаю скоротилася найшвидшими темпами за 16 місяців у квітні, показало дослідження у середу.

Побоювання з приводу попиту на тлі торгової війни вплинули на настрої інвесторів, сказав старший стратег із сировинних товарів банку ANZ Деніел Хайнс. "Також є побоювання, що недавнє зміцнення економічних даних США було лише тимчасовим через накопичення запасів перед митами, які тепер, схоже, слабшають", - додав він.

Споживча довіра в США впала до майже п'ятирічного мінімуму у квітні через зростаюче занепокоєння з приводу мит, показали дані у вівторок.

Нещодавні ознаки деескалації торгових воєн, включаючи кілька розпоряджень, підписаних Трампом у вівторок, щоб пом'якшити удар його автомобільних мит, дещо заспокоїли світових інвесторів.

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Проте аналітики вважають, що ринок нафти залишиться під тиском, оскільки адміністрація Трампа продовжує віддавати пріоритет нижчим цінам на нафту для управління інфляцією.

Ціни на нафту також були підірвані побоюваннями щодо збільшення постачання з боку Організації країн-експортерів нафти та їх союзників, відомих як ОПЕК+. Декілька членів ОПЕК+ запропонують нарощувати обсяги видобутку другий місяць поспіль у червні, повідомили минулого тижня. Група зустрінеться 5 травня, щоб обговорити плани з видобутку.

Щодо постачань, запаси нафти в США зросли на 3,8 млн барелів минулого тижня, повідомили ринкові джерела у вівторок з посиланням на дані Американського інституту нафти. Дані уряду США про запаси мають бути опубліковані у середу. Аналітики, опитані агентством Reuters, очікують, що запаси нафти в США за останній тиждень у середньому зростуть на 400 тисяч барелів.