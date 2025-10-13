Нефть отыграла часть потерь в цене из-за напряженности между США и Китаем

Цены на нефть выросли в понедельник после достижения пятимесячного минимума на предыдущей сессии, на фоне того, как инвесторы надеялись, что потенциальные переговоры между президентом США и главой Китая могут ослабить торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира и потребителями нефти, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 92 цента, или 1,47%, до $63,65 за баррель к 04:08 по Гринвичу (07:08 по Киеву) после снижения на 3,82% в пятницу до минимума с 7 мая. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили $59,79 за баррель, увеличившись на 89 центов, или 1,51% после падения на 4,24%, достигнув минимума с 7 мая. Цены на нефть марки WTI установятся во вторник, поскольку понедельник является государственным праздником в США.

"Восстановление на нефтяных рынках, вероятно, было вызвано фиксацией прибыли, на фоне того, как трейдеры сделали ставку на так называемую сделку "TACO" после того, как Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс дали понять, что недавно объявленные пошлины - это скорее инструмент переговоров, и они готовы к заключению сделки с Китаем", - сказала независимый аналитик Тина Тенг, ссылаясь на эмпирическое торговое правило, что "Трамп всегда дает заднюю".

"Однако ожидается волатильность (цен). Я не ожидаю, что нефть или другие рисковые активы скоро компенсируют потери", - добавила она.

Торговая напряженность между США и Китаем обострилась на прошлой неделе после того, как Китай ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов, что вызвало ответ президента США Дональда Трампа в пятницу, который предложил ввести 100% пошлины на китайский экспорт, направляющийся в США, а также новые экспортные ограничения на "любое критическое программное обеспечение" до 1 ноября.

Эти шаги предпринимаются в преддверии потенциальной встречи Трампа и Си Цзиньпина на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее, которая, по словам торгового представителя США Джеймисона Грира, все еще может состояться в конце этого месяца.

"Наиболее вероятным сценарием является отказ обеих сторон от наиболее агрессивной политики, а переговоры приведут к дальнейшему - и, возможно, бессрочному - продлению паузы в повышении пошлин, достигнутой в мае", - отмечают аналитики Goldman Sachs.

Однако сохраняется риск обострения торговой напряженности, что может привести к повышению пошлин или более серьезным ограничениям экспорта, по крайней мере временным, добавили они.

Цены на нефть резко упали в марте и апреле, на фоне пика торговой напряженности между двумя странами.

Таможенные данные показали, что импорт нефти в Китай в сентябре вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 11,5 млн баррелей в сутки, на фоне того, как нефтеперерабатывающие заводы работали с максимальной загрузкой в этом году и продолжались работы по созданию запасов.

Что касается Ближнего Востока - Трамп заявил в воскресенье об окончании войны в секторе Газа, направляясь в Израиль в преддверии освобождения израильских заложников и палестинских заключенных в рамках достигнутого им хрупкого прекращения огня.

