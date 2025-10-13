Нефть отыграла часть потерь в цене из-за напряженности между США и Китаем

$41.510.00
48.210.00
ukenru
04:29 • 7162 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 25272 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 36026 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 50963 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 33633 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 99070 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 109227 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 54012 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 53477 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 42357 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
87%
750мм
Популярные новости
Враг ударил по Сумам: повреждены многоэтажки и нежилое зданиеPhoto12 октября, 21:11 • 12413 просмотра
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС00:48 • 12218 просмотра
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes01:52 • 13059 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам04:14 • 3536 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo05:19 • 13820 просмотра
публикации
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 50979 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 99083 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 109239 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 52183 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 88066 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Игорь Терехов
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Китай
Израиль
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 26793 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 58756 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 62610 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 64137 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 130174 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нефть марки Brent
9К720 Искандер
Х-101
Кх-59

Нефть отыграла часть потерь в цене из-за напряженности между США и Китаем

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Цены на нефть выросли после достижения пятимесячного минимума, поскольку инвесторы надеются на переговоры между президентами США и Китая. Это может ослабить торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

Нефть отыграла часть потерь в цене из-за напряженности между США и Китаем

Цены на нефть выросли в понедельник после достижения пятимесячного минимума на предыдущей сессии, на фоне того, как инвесторы надеялись, что потенциальные переговоры между президентом США и главой Китая могут ослабить торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира и потребителями нефти, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 92 цента, или 1,47%, до $63,65 за баррель к 04:08 по Гринвичу (07:08 по Киеву) после снижения на 3,82% в пятницу до минимума с 7 мая. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили $59,79 за баррель, увеличившись на 89 центов, или 1,51% после падения на 4,24%, достигнув минимума с 7 мая. Цены на нефть марки WTI установятся во вторник, поскольку понедельник является государственным праздником в США.

"Восстановление на нефтяных рынках, вероятно, было вызвано фиксацией прибыли, на фоне того, как трейдеры сделали ставку на так называемую сделку "TACO" после того, как Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс дали понять, что недавно объявленные пошлины - это скорее инструмент переговоров, и они готовы к заключению сделки с Китаем", - сказала независимый аналитик Тина Тенг, ссылаясь на эмпирическое торговое правило, что "Трамп всегда дает заднюю".

"Однако ожидается волатильность (цен). Я не ожидаю, что нефть или другие рисковые активы скоро компенсируют потери", - добавила она.

Торговая напряженность между США и Китаем обострилась на прошлой неделе после того, как Китай ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов, что вызвало ответ президента США Дональда Трампа в пятницу, который предложил ввести 100% пошлины на китайский экспорт, направляющийся в США, а также новые экспортные ограничения на "любое критическое программное обеспечение" до 1 ноября.

Трамп вводит 100-процентный тариф на китайские товары в ответ на «агрессивную позицию» Пекина11.10.25, 01:46 • 5008 просмотров

Эти шаги предпринимаются в преддверии потенциальной встречи Трампа и Си Цзиньпина на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее, которая, по словам торгового представителя США Джеймисона Грира, все еще может состояться в конце этого месяца.

"Наиболее вероятным сценарием является отказ обеих сторон от наиболее агрессивной политики, а переговоры приведут к дальнейшему - и, возможно, бессрочному - продлению паузы в повышении пошлин, достигнутой в мае", - отмечают аналитики Goldman Sachs.

Однако сохраняется риск обострения торговой напряженности, что может привести к повышению пошлин или более серьезным ограничениям экспорта, по крайней мере временным, добавили они.

Цены на нефть резко упали в марте и апреле, на фоне пика торговой напряженности между двумя странами.

Таможенные данные показали, что импорт нефти в Китай в сентябре вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 11,5 млн баррелей в сутки, на фоне того, как нефтеперерабатывающие заводы работали с максимальной загрузкой в этом году и продолжались работы по созданию запасов.

Что касается Ближнего Востока - Трамп заявил в воскресенье об окончании войны в секторе Газа, направляясь в Израиль в преддверии освобождения израильских заложников и палестинских заключенных в рамках достигнутого им хрупкого прекращения огня.

Вице-президент США подтвердил удержание ХАМАС 20 живых заложников, их освободят в течение 24 часов12.10.25, 17:21 • 3678 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Израиль
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Южная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Сектор Газа