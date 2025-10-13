Нафта відіграла частину втрат в ціні через напруженість між США та Китаєм

$41.510.00
48.210.00
ukenru
04:29 • 8542 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 26868 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 37257 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 53226 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 34591 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 100534 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 110555 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 54093 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 53528 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 42428 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
87%
750мм
Популярнi новини
Ворог вдарив по Сумах: пошкоджено багатоповерхівки та нежитлову будівлюPhoto12 жовтня, 21:11 • 13555 перегляди
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13 жовтня, 00:48 • 13505 перегляди
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes01:52 • 14357 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам04:14 • 5966 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo05:19 • 16298 перегляди
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 53245 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 100549 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 110569 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 53220 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 89120 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ігор Терехов
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 27479 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 59396 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 63197 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 64694 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 130719 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59

Нафта відіграла частину втрат в ціні через напруженість між США та Китаєм

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Ціни на нафту зросли після досягнення п'ятимісячного мінімуму, оскільки інвестори сподіваються на переговори між президентами США та Китаю. Це може послабити торговельну напругу між двома найбільшими економіками світу.

Нафта відіграла частину втрат в ціні через напруженість між США та Китаєм

Ціни на нафту зросли в понеділок після досягнення п'ятимісячного мінімуму на попередній сесії, на тлі того, як інвестори сподівалися, що потенційні переговори між президентом США та главою Китаю можуть послабити торгову напругу між двома найбільшими економіками світу та споживачами нафти, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 92 центи, або 1,47%, до $63,65 за барель до 04:08 за Гринвічем (07:08 за Києвом) після зниження на 3,82% у п'ятницю до мінімуму з 7 травня. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували $59,79 за барель, збільшившись на 89 центів, або 1,51% після падіння на 4,24%, досягнувши мінімуму з 7 травня. Ціни на нафту марки WTI встановляться у вівторок, оскільки понеділок є державним святом у США.

"Відновлення на нафтових ринках, імовірно, було викликане фіксацією прибутку, на тлі того, як трейдери зробили ставку на так звану угоду "TACO" після того, як Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс дали зрозуміти, що нещодавно оголошені мита - це скоріше інструмент переговорів, і вони готові до укладання угоди з Китаєм", - сказала незалежна аналітичка Тіна Тенг, посилаючись на емпіричне торгове правило, що "Трамп завжди дає задню".

"Однак очікується волатильність (цін). Я не очікую, що нафта або інші ризикові активи скоро компенсують втрати", - додала вона.

Торгівельна напруженість між США і Китаєм загострилася минулого тижня після того, як Китай посилив контроль за експортом рідкісноземельних металів, що викликало відповідь президента США Дональда Трампа в п'ятницю, який запропонував ввести 100% мита на китайський експорт, що спрямовується в США, а також нові експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" до 1 листопада.

Трамп запроваджує 100-відсотковий тариф на китайські товари у відповідь на "агресивну позицію" Пекіна11.10.25, 01:46 • 5011 переглядiв

Ці кроки робляться напередодні потенційної зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна на полях форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї, яка, за словами торгового представника США Джеймісона Гріра, усе ще може відбутися наприкінці цього місяця.

"Найімовірнішим сценарієм є відмова обох сторін від найбільш агресивної політики, а переговори призведуть до подальшого - і, можливо, безстрокового - продовження паузи в підвищенні мит, досягнутої в травні", - зазначають аналітики Goldman Sachs.

Однак зберігається ризик загострення торгової напруженості, що може призвести до підвищення мит або серйозніших обмежень експорту, принаймні тимчасовим, додали вони.

Ціни на нафту різко впали у березні та квітні, на тлі піку торгової напруженості між двома країнами.

Митні дані показали, що імпорт нафти до Китаю у вересні зріс на 3,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 11,5 млн барелів на добу, на тлі того, як нафтопереробні заводи працювали з максимальним завантаженням цього року і продовжувалися роботи зі створення запасів.

Щодо Близького Сходу - Трамп заявив у неділю про закінчення війни в секторі Газа, прямуючи до Ізраїлю напередодні звільнення ізраїльських заручників і палестинських ув'язнених у межах досягнутого ним крихкого припинення вогню.

Віце-президент США підтвердив утримання ХАМАС 20 живих заручників, їх звільнять протягом 24 годин12.10.25, 17:21 • 3696 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Ізраїль
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Південна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа