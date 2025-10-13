Нафта відіграла частину втрат в ціні через напруженість між США та Китаєм

Ціни на нафту зросли в понеділок після досягнення п'ятимісячного мінімуму на попередній сесії, на тлі того, як інвестори сподівалися, що потенційні переговори між президентом США та главою Китаю можуть послабити торгову напругу між двома найбільшими економіками світу та споживачами нафти, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 92 центи, або 1,47%, до $63,65 за барель до 04:08 за Гринвічем (07:08 за Києвом) після зниження на 3,82% у п'ятницю до мінімуму з 7 травня. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували $59,79 за барель, збільшившись на 89 центів, або 1,51% після падіння на 4,24%, досягнувши мінімуму з 7 травня. Ціни на нафту марки WTI встановляться у вівторок, оскільки понеділок є державним святом у США.

"Відновлення на нафтових ринках, імовірно, було викликане фіксацією прибутку, на тлі того, як трейдери зробили ставку на так звану угоду "TACO" після того, як Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс дали зрозуміти, що нещодавно оголошені мита - це скоріше інструмент переговорів, і вони готові до укладання угоди з Китаєм", - сказала незалежна аналітичка Тіна Тенг, посилаючись на емпіричне торгове правило, що "Трамп завжди дає задню".

"Однак очікується волатильність (цін). Я не очікую, що нафта або інші ризикові активи скоро компенсують втрати", - додала вона.

Торгівельна напруженість між США і Китаєм загострилася минулого тижня після того, як Китай посилив контроль за експортом рідкісноземельних металів, що викликало відповідь президента США Дональда Трампа в п'ятницю, який запропонував ввести 100% мита на китайський експорт, що спрямовується в США, а також нові експортні обмеження на "будь-яке критичне програмне забезпечення" до 1 листопада.

Трамп запроваджує 100-відсотковий тариф на китайські товари у відповідь на "агресивну позицію" Пекіна

Ці кроки робляться напередодні потенційної зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна на полях форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї, яка, за словами торгового представника США Джеймісона Гріра, усе ще може відбутися наприкінці цього місяця.

"Найімовірнішим сценарієм є відмова обох сторін від найбільш агресивної політики, а переговори призведуть до подальшого - і, можливо, безстрокового - продовження паузи в підвищенні мит, досягнутої в травні", - зазначають аналітики Goldman Sachs.

Однак зберігається ризик загострення торгової напруженості, що може призвести до підвищення мит або серйозніших обмежень експорту, принаймні тимчасовим, додали вони.

Ціни на нафту різко впали у березні та квітні, на тлі піку торгової напруженості між двома країнами.

Митні дані показали, що імпорт нафти до Китаю у вересні зріс на 3,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 11,5 млн барелів на добу, на тлі того, як нафтопереробні заводи працювали з максимальним завантаженням цього року і продовжувалися роботи зі створення запасів.

Щодо Близького Сходу - Трамп заявив у неділю про закінчення війни в секторі Газа, прямуючи до Ізраїлю напередодні звільнення ізраїльських заручників і палестинських ув'язнених у межах досягнутого ним крихкого припинення вогню.

Віце-президент США підтвердив утримання ХАМАС 20 живих заручників, їх звільнять протягом 24 годин