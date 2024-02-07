Небольшой мокрый снег, дождь и порывы ветра: синоптики дали прогноз на 7 февраля
По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра ночью и днем на большей части территории Украины ожидается небольшой мокрый снег, дождь и порывистый ветер.
Атака рф на Николаев: повреждены жилые дома, есть раненые
По словам мэра Николаева, в результате нападения россии в городе были повреждены жилые дома, есть раненые и госпитализирован один человек.
Взрывы в Киеве. В КГВА говорят, работает ПВО
В Киеве снова прогремели взрывы. По данным КГВА, работают силы ПВО
Массированная атаки рф на Украину: Польша подняла авиацию
Генеральный штаб Польши заявил, что они используют авиацию для защиты своего воздушного пространства из-за интенсивной активности российской авиации дальнего действия, связанной с ее массированной ракетной атакой на Украину.
Изучают "слабые места" для ДРГ: на границе россияне используют тактические дроны
Российские военные используют тактические беспилотники вдоль границы с Украиной для изучения слабых мест для возможных диверсионных и разведывательных миссий.
Львовская область: в Дрогобыче прогремели взрывы
В Дрогобыче прогремели взрывы после того, как крылатые ракеты совершили маневры между несколькими западноукраинскими областями.
Генштаб: ночью рф атаковала Украину 15 "шахедами", 12 из них - уничтожены
Ночью российские военные запустили 15 ударных беспилотников против Украины, но украинская ПВО уничтожила 12 из них.
Канада ввела санкции против 11 лидеров ХАМАС из-за атаки в Израиле и угрозы региональной безопасности
Канада объявила о санкциях против 11 лидеров ХАМАСа за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года и с целью обеспечения стабильности в регионе.
Стамбул стал самым посещаемым городом мира в 2023 году
По данным Euromonitor International, Стамбул стал самым посещаемым городом в мире в 2023 году с более чем 20,2 миллионами посетителей, опередив Лондон и Дубай.
Крылатые ракеты зафиксировали на Львовщине и Тернопольщине - Воздушные силы
Военно-воздушные силы предупредили, что крылатые ракеты были замечены на западе Украины вблизи польской границы.