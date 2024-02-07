Небольшой мокрый снег, дождь и порывы ветра: синоптики дали прогноз на 7 февраля

Завтра в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а также порывы ветра, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью в северных и восточных областях небольшой мокрый снег и дождь, днем на западе и севере страны небольшие дожди; на остальной территории без осадков. Ночью и утром на северо-востоке страны местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, в южной части до 16°; в восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла, добавили в Укргидрометцентре.

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