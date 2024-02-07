Невеликий мокрий сніг, дощ та пориви вітру: синоптики дали прогноз на 7 лютого
Київ • УНН
За прогнозом Українського гідрометцентру, завтра вночі та вдень на більшій частині території України очікується невеликий мокрий сніг, дощ та поривчастий вітер.
Завтра в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ, а також пориви вітру, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
"Вночі у північних та східних областях невеликий мокрий сніг та дощ, вдень на заході та півночі країни невеликі дощі; на решті території без опадів. Вночі та вранці на північному сході країни місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, в Україні, крім півдня та південного сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла, у південній частині до 16°; у східних, Сумській областях та в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла, додали в Укргідрометцентрі.
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