Небольшие дожди и потепление прогнозируют на территории Украины 25 февраля
Киев • УНН
В западных и северных областях Украины 25 февраля ожидаются небольшие дожди, в то время как в некоторых центральных и восточных областях температура может повыситься до 14 градусов тепла.
25 февраля в западных и северных областях ожидаются небольшие дожди. Местами в стране температура прогреется до +14. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Завтра, 25 февраля, в западных и северных областях ожидаются небольшие дожди. Местами в стране температура прогреется до +14.
Облачно с прояснениями. в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков
Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.
Температура на западе будет колебаться от +5 до +7 ночью и от +11 до +14 днем. На севере - будет колебаться от -3 до +6 ночью и от +6 до +10 днем. На юге будет колебаться от +2 до +8 ночью и от +8 до +12 днем. На востоке будет колебаться от -4 до -1 ночью и от +5 до +7 днем.
В Киеве и области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от +2 до +7, а днем - от +6 до +11. В Киеве ночью от +4 до +6, а днем от +8 до +10.
В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега17 февраля 2024, 04:20 • 76919 просмотров
Небольшие дожди и потепление прогнозируют на территории Украины 25 февраля
В западных и северных областях Украины 25 февраля ожидаются небольшие дожди, в то время как в некоторых центральных и восточных областях температура может повыситься до 14 градусов тепла.
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