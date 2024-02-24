Небольшие дожди и потепление прогнозируют на территории Украины 25 февраля

25 февраля в западных и северных областях ожидаются небольшие дожди. Местами в стране температура прогреется до +14. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Завтра, 25 февраля, в западных и северных областях ожидаются небольшие дожди. Местами в стране температура прогреется до +14.

Облачно с прояснениями. в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура на западе будет колебаться от +5 до +7 ночью и от +11 до +14 днем. На севере - будет колебаться от -3 до +6 ночью и от +6 до +10 днем. На юге будет колебаться от +2 до +8 ночью и от +8 до +12 днем. На востоке будет колебаться от -4 до -1 ночью и от +5 до +7 днем.

В Киеве и области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от +2 до +7, а днем - от +6 до +11. В Киеве ночью от +4 до +6, а днем от +8 до +10.

В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега