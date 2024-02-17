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В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега

В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 04:20  •  64753 просмотра

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Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие дни в Киеве будет относительно спокойная погода с периодами без осадков, ночью в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег, а во вторник - мокрый снег с дождем.

В столице Украины следующие несколько дней местные жители могут рассчитывать на относительно спокойную погоду. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По информации метеорологических служб, в Киеве ближайшие несколько дней обещают относительно спокойную погоду. До вторника ожидается в большинстве времени без осадков, но в ночь на воскресенье пройдет атмосферный фронт с северо-запада, принося с собой небольшой мокрый снег.

Следующие фронтальные системы с мокрым снегом и дождем над Киевом ожидаются во вторник в дневные часы.

Самыми холодными моментами будут ночи на понедельник и вторник, когда температура опустится до 3-5 градусов мороза. В остальное время суток ожидается плюсовая температура.

Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода5 февраля 2024, 14:32 • 28871 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Киев
ukrainaУкраина
sumyСумы
kievКиев
У найближчі кілька днів у Києві очікується спокійна погода з можливістю невеликого снігу
Calm weather with a possibility of light snow is expected in Kyiv in the next few days
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В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега

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