В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега
Киев • УНН
Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие дни в Киеве будет относительно спокойная погода с периодами без осадков, ночью в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег, а во вторник - мокрый снег с дождем.
В столице Украины следующие несколько дней местные жители могут рассчитывать на относительно спокойную погоду. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По информации метеорологических служб, в Киеве ближайшие несколько дней обещают относительно спокойную погоду. До вторника ожидается в большинстве времени без осадков, но в ночь на воскресенье пройдет атмосферный фронт с северо-запада, принося с собой небольшой мокрый снег.
Следующие фронтальные системы с мокрым снегом и дождем над Киевом ожидаются во вторник в дневные часы.
Самыми холодными моментами будут ночи на понедельник и вторник, когда температура опустится до 3-5 градусов мороза. В остальное время суток ожидается плюсовая температура.
Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода5 февраля 2024, 14:32 • 28871 просмотр
В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега
Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие дни в Киеве будет относительно спокойная погода с периодами без осадков, ночью в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег, а во вторник - мокрый снег с дождем.
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