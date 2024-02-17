У найближчі кілька днів у Києві очікується спокійна погода з можливістю невеликого снігу
Київ • УНН
Український гідрометеорологічний центр повідомив, що найближчими днями в Києві буде відносно спокійна погода з періодами без опадів, вночі в неділю пройде невеликий мокрий сніг, а у вівторок - мокрий сніг з дощем.
У столиці України наступні кілька днів місцеві мешканці можуть розраховувати на відносно спокійну погоду. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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За інформацією метеорологічних служб, у Києві найближчі кілька днів обіцяють відносно спокійну погоду. До вівторка очікується у більшості часу без опадів, але в ніч на неділю пройде атмосферний фронт із північного заходу, приносячи з собою невеликий мокрий сніг.
Наступні фронтальні системи з мокрим снігом та дощем над Києвом очікуються у вівторок у денні години.
Найхолоднішими моментами будуть ночі на понеділок та вівторок, коли температура опуститься до 3-5 градусів морозу. У решті часу доби очікується плюсова температура.
Щільно закривайте вікна: у Києві суттєво погіршиться погода05.02.24, 16:32 • 30747 переглядiв