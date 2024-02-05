Щільно закривайте вікна: у Києві суттєво погіршиться погода

На столицю суне негода - у КМДА попереджають, що 6 лютого очікується сніг, дощ та сильні пориви вітру, передає УНН.

"6 лютого в Києві очікується невеликий мокрий сніг, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. I рівень небезпечності, температура у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

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Зважаючи на сильний вітер, киян закликали дотримуватися наступних безпекових правил:

- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.