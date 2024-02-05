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Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода

Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 14:32  •  20760 просмотра

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Киевская городская государственная администрация предупреждает о небольшом мокром снеге, умеренном дожде, сильном ветре порывами до 20 м/с и снижении температуры в Киеве 6 февраля и призывает жителей соблюдать правила безопасности.

На столицу надвигается непогода - в КГГА предупреждают, что 6 февраля ожидается снег, дождь и сильные порывы ветра, передает УНН.

"6 февраля в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, днем умеренный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. I уровень опасности, температура в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла", - говорится в сообщении.

Добавим

Учитывая сильный ветер, киевлян призвали придерживаться следующих правил безопасности:

- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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