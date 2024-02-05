Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода

Против российского оппозиционера Пономарева фсб открыла еще четыре дела

российская фсб возбудила еще четыре уголовных дела против оппозиционера Ильи Пономарева, проживающего в Украине, обвинив его в государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к террору.