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Невеликі дощі та потепління прогнозують на території України 25 лютого

Київ • УНН

 • 58356 перегляди

У західних та північних областях України 25 лютого очікуються невеликі дощі, в той час як у деяких центральних та східних областях температура може підвищитися до 14 градусів тепла.

Невеликі дощі та потепління прогнозують на території України 25 лютого

25 лютого у західних та північних областях очікуються невеликі дощі. Місцями в країні температура прогріється до +14. Про це повідомляє Український гідрометеорологІчний центр, переда УНН.

Деталі

Завтра, 25 лютого, у західних та північних областях очікуються невеликі дощі. Місцями в країні температура прогріється до +14.

Хмарно з проясненнями.У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів

- йдеться у повідомленні.

Вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на заході коливатиметься від +5 до +7 вночі й від +11 до +14 вдень. На півночі - коливатиметься від -3 до +6 вночі й від +6 до +10 вдень. На півдні коливатиметься від +2 до +8 вночі й від +8 до +12 вдень. На сході коливатиметься від -4 до -1 вночі й від +5 до +7 вдень.

В Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с.  Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від +2 до +7, а вдень - від +6 до +11. У Києві вночі від +4 до +6, а вдень від +8 до +10.

У найближчі кілька днів у Києві очікується спокійна погода з можливістю невеликого снігу17.02.24, 06:20 • 78328 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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