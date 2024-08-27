«Не заявлял, что является членом украинского парламента": МВД Молдовы о выезде нардепа Дмитрука

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, когда пересекал границу с Молдовой, не заявлял, что является народным депутатом Украины. Там его приняли как обычного гражданина Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Адриан Эфрос в комментарии молдавской службе Радио Свобода 27 августа, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, как Дмитруку удалось проехать через Молдову, нелегально покинув Украину Эфрос сказал:

"Существуют международные нормы, которые обеспечивают свободное передвижение граждан. Особенно это касается граждан Украины, которые приезжают из зоны конфликта, с территории, где идет война. Согласно Женевской конвенции, мы обязаны предоставить им безопасное место. Он никоим образом не заявлял, что является членом украинского парламента. Он пересек границу как обычный гражданин".

По его словам, после оформления въезда на территорию Молдовы, нардеп покинул территорию страны через международный аэропорт Кишинева.

Напомним

Народному депутату Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызвали к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.

Впоследствии стало известно, что он сбежал из Украины. В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже состоялись обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

Аппарат Верховной Рады заявил, что нардеп Артем Дмитрук не направлялся в заграничную командировку. Ранее сообщалось о подозрении Дмитруку и его возможном незаконном выезде из Украины.

Государственная пограничная служба Украины проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком.