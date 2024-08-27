"Не заявляв, що є членом українського парламенту": МВС Молдови про виїзд нардепа Дмитрука
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що депутат Артем Дмитрук не заявляв про свій статус нардепа при перетині кордону. Він в'їхав як звичайний громадянин України і покинув країну через аеропорт Кишинева.
Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук, коли перетинав кордон із Молдовою, не заявляв, що є народним депутатом України. Там його прийняли як звичайного громадянина України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос в коментарі молдовській службі Радіо Свобода 27 серпня, передає УНН.
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Відповідаючи на питання, як Дмитруку вдалося проїхати через Молдову, нелегально покинувши Україну Ефрос сказав:
"Існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна. Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин.
За його словами, після оформлення в'їзду на територію Молдови, нардеп залишив територію країни через міжнародний аеропорт Кишинева".
Нагадаємо
Народному депутату Артему Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Його викликали до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій.
Згодом стало відомо, що він втік з України. У зв'язку із незаконним виїздом нардепа Артема Дмитрука з України вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.
Апарат Верховної Ради заявив, що нардеп Артем Дмитрук не направлявся у закордонне відрядження. Раніше повідомлялося про підозру Дмитруку та його можливий незаконний виїзд з України.
Державна прикордонна служба України проводить перевірку обставин перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком.