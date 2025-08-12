"Не видим ничего нового": в Еврокомиссии отреагировали на отказ Орбана подписать заявление по Украине

В Европейской комиссии отреагировали на отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подписать заявление о поддержке Украины на фоне подготовки к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста приветствовала шаги президента США по достижению мира для Украины, который "является справедливым, длительным и уважает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Она добавила, что Евросоюз и Украина уже работают над тем, чтобы их позиция была учтена во время встречи американского и российского лидеров. В то же время, комментируя отказ Венгрии подписать соответствующее заявление, Подеста заявила, что "не видит в этом ничего нового".

В этом нет ничего нового. Также нет ничего нового в том, что нам нужно единство, чтобы быть сильными, и если у нас этого единства нет, то от этого выигрывает только одна партия, и это россия - заявила представительница.

Дополнительно

Во вторник, 12 августа, лидеры стран-членов ЕС обратились к Дональду Трампу накануне встречи с российским диктатором. Они заявили о поддержке территориальной целостности Украины, заверили, что продолжат оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также не откажутся от новых санкций против россии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался подписывать это заявление.

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна остановила вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, вступление Украины в ЕС неизбежно "втянет" Венгрию в войну с россией.