"Не видим ничего нового": в Еврокомиссии отреагировали на отказ Орбана подписать заявление по Украине

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Эксклюзив
14:45 • 702 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 13842 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 13725 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 16763 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 36138 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 37048 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 40597 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 23847 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 17593 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17 • 14225 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.8м/с
37%
754мм
Популярные новости
Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС12 августа, 05:04 • 15835 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 35077 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46 • 30006 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04 • 42390 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 36741 просмотра
публикации
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto13:48 • 13843 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12:25 • 36142 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 37053 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 40603 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 37830 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Андрей Сибига
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 35880 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 30568 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 187196 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 129905 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 245840 просмотра
Актуальное
Ми-8
Facebook
Старлинк
COVID-19
Пистолет

"Не видим ничего нового": в Еврокомиссии отреагировали на отказ Орбана подписать заявление по Украине

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Еврокомиссия не видит ничего нового в отказе Венгрии подписать заявление о поддержке Украины. Она подчеркивает необходимость единства ЕС, иначе от этого выиграет россия.

"Не видим ничего нового": в Еврокомиссии отреагировали на отказ Орбана подписать заявление по Украине

В Европейской комиссии отреагировали на отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подписать заявление о поддержке Украины на фоне подготовки к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста приветствовала шаги президента США по достижению мира для Украины, который "является справедливым, длительным и уважает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Она добавила, что Евросоюз и Украина уже работают над тем, чтобы их позиция была учтена во время встречи американского и российского лидеров. В то же время, комментируя отказ Венгрии подписать соответствующее заявление, Подеста заявила, что "не видит в этом ничего нового".

В этом нет ничего нового. Также нет ничего нового в том, что нам нужно единство, чтобы быть сильными, и если у нас этого единства нет, то от этого выигрывает только одна партия, и это россия

- заявила представительница.

Дополнительно

Во вторник, 12 августа, лидеры стран-членов ЕС обратились к Дональду Трампу накануне встречи с российским диктатором. Они заявили о поддержке территориальной целостности Украины, заверили, что продолжат оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также не откажутся от новых санкций против россии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался подписывать это заявление.

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна остановила вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, вступление Украины в ЕС неизбежно "втянет" Венгрию в войну с россией.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Хранитель
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан