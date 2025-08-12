"Не бачимо нічого нового": у Єврокомісії відреагували на відмову Орбана підписати заяву щодо України

У Європейській комісії відреагували на відмову прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підписати заяву щодо підтримки України на тлі підготовки до зустрічі Дональда Трампа і володимира путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста привітала кроки президента США щодо досягнення миру для України, який "є справедливим, тривалим і поважає суверенітет та територіальну цілісність України".

Вона додала, що Євросоюз і Україна вже працюють над тим, щоб їхня позиція була врахована під час зустрічі американського і російського лідерів. Водночас, коментуючи відмову Угорщини підписати відповідну заяву, Подеста заявила, що "не бачить в цьому нічого нового".

У цьому немає нічого нового. Також немає нічого нового в тому, що нам потрібна єдність, щоб бути сильними, і якщо у нас цієї єдності немає, то від цього виграє лише одна партія, і це росія - заявила речниця.

Додатково

У вівторок, 12 серпня, лідери країн-членів ЄС звернулися до Дональда Трампа напередодні зустрічі з російським диктатором. Вони заявили про підтримку територіальної цілісності України, запевнили, що продовжать надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, а також не відмовляться від нових санкцій проти росії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився підписувати цю заяву.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна зупинила вступ України до Європейського Союзу. За його словами, вступ України до ЄС неминуче "втягне" Угорщину у війну з росією.