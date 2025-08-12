"Не бачимо нічого нового": у Єврокомісії відреагували на відмову Орбана підписати заяву щодо України

$41.450.06
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13324 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13439 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16496 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35630 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36641 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40237 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23782 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17542 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14208 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Популярнi новини
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04 • 15834 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 35077 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 30005 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 42389 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 36740 перегляди
Публікації
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 13361 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 35667 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 36671 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 40259 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 37352 перегляди
"Не бачимо нічого нового": у Єврокомісії відреагували на відмову Орбана підписати заяву щодо України

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Єврокомісія не бачить нічого нового у відмові Угорщини підписати заяву щодо підтримки України. Вона наголошує на необхідності єдності ЄС, інакше від цього виграє росія.

"Не бачимо нічого нового": у Єврокомісії відреагували на відмову Орбана підписати заяву щодо України

У Європейській комісії відреагували на відмову прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підписати заяву щодо підтримки України на тлі підготовки до зустрічі Дональда Трампа і володимира путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста привітала кроки президента США щодо досягнення миру для України, який "є справедливим, тривалим і поважає суверенітет та територіальну цілісність України".

Вона додала, що Євросоюз і Україна вже працюють над тим, щоб їхня позиція була врахована під час зустрічі американського і російського лідерів. Водночас, коментуючи відмову Угорщини підписати відповідну заяву, Подеста заявила, що "не бачить в цьому нічого нового".

У цьому немає нічого нового. Також немає нічого нового в тому, що нам потрібна єдність, щоб бути сильними, і якщо у нас цієї єдності немає, то від цього виграє лише одна партія, і це росія

- заявила речниця.

Додатково

У вівторок, 12 серпня, лідери країн-членів ЄС звернулися до Дональда Трампа напередодні зустрічі з російським диктатором. Вони заявили про підтримку територіальної цілісності України, запевнили, що продовжать надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, а також не відмовляться від нових санкцій проти росії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився підписувати цю заяву.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна зупинила вступ України до Європейського Союзу. За його словами, вступ України до ЄС неминуче "втягне" Угорщину у війну з росією.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ґардіан
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Віктор Орбан