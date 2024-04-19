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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не только Нидерланды, кто просто сейчас готов купить Patriot для Украины - Кулеба

Не только Нидерланды, кто просто сейчас готов купить Patriot для Украины - Кулеба

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 06:50  •  2869 просмотра

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Нидерланды - не единственная страна, которая готова покупать батареи ПВО Patriot у любой страны для передачи Украине, наблюдается интенсивная партнерская активность по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны для защиты от российского вторжения.

Нидерланды не единственные, кто готов прямо сейчас выкупить батарею ПВО Patriot для дальнейшей передачи Украине, но не стал конкретизировать Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Открою небольшую дипломатическую тайну: Нидерланды - не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира за цену, которую эта страна назовет,

- отметил Кулеба.

Детали

Кулеба отметил, что публичный сигнал Нидерландов был чрезвычайно важным, как и заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что не надо прикрываться натовскими стандартами при принятии решений о передаче Украине систем ПВО.

По сути, когда некоторые страны нам говорят: "Мы вам не можем передать батарею, потому что тогда мы не будем придерживаться стандарта НАТО по количеству имеющихся у нас батарей", а генсек им говорит: "Не прикрывайтесь мной. Отдайте все, что надо, Украине. Это сейчас главное,

- пояснил глава МИД.

Дмитрий Кулеба добавил, что еще никогда не было такой активности партнеров по предоставлению средств противовоздушной обороны Украине.

Уже не надо искать батареи; уже хорошо всем известно, где эти батареи. Все, что говорила Украина раньше, подтвердилось. Даже больше есть батарей, чем сто. Есть конкретное понимание, из каких стран можно быстро доставить батареи, поэтому сегодня сделали шаг к принятию важных решений. Немецкий пример, безусловно, является дополнительным стимулом,

- сказал политик.

По словам министра, такой интенсивности работы партнеров по предоставлению Украине ПВО не было никогда с начала полномасштабного вторжения.

Мы говорим очень простую вещь: если временная математика поставки батарей - месяц, то это не мешает вам сделать сегодня соответствующее объявление. Если поставки две недели, это не мешает вам сегодня тоже сделать объявление. Сейчас очень важно послать четкий сигнал, во-первых, всем украинцам, а во-вторых, Путину, что Украина будет иметь все необходимое для защиты и победы,

- рассказал о переговорах министр.

Напомним

Нидерланды предложили закупить системы противовоздушной обороны Patriot у стран с большими запасами и передать их Украине для помощи в войне с рф.https://unn.ua/news/niderlandy-hotovi-prydbaty-systemy-patriot-dlia-ukrainy-vid-inshykh-krain-mark-riutte

ФРГ разослала письма союзникам с просьбой предоставить Украине системы ПВО18 апреля 2024, 07:40 • 17526 просмотров

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Войнаполитика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
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