"Не сдержала эмоций": женщина, которая в Киеве тащила и избивала малыша, оказалась его бабушкой

Женщиной, которая тянула и избивала двухлетнего мальчика на одной из столичных улиц, оказалась его бабушка. Она сообщила правоохранителям, что "не сдержала эмоций", когда ребенок капризничал, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Правоохранители выяснили, что женщиной, которая на видео тянула и била малыша, оказалась его 54-летняя бабушка.

Во время общения с полицейскими последняя сообщила, что забрала внука из садика, однако, когда они шли домой, ребенок начал капризничать. Женщина силой тянула мальчика за руку и, не сдержав эмоций, несколько раз ударила.

Полицейские Днепровского управления полиции составили на нарушительницу административный материал по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях - совершение домашнего насилия.

Напомним

Сегодня во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором женщина тянет ребенка за руку, а потом начинает его избивать.

Тянули по асфальту и ударили: в столице правоохранители проверяют факт насильственных действий в отношении малолетнего ребенка