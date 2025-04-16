Тянули по асфальту и ударили: в столице правоохранители проверяют факт насильственных действий в отношении малолетнего ребенка

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 15135 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 63019 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 35730 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 40890 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 48447 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 88961 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 81465 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35222 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60415 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109073 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.8м/с
50%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 85408 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 48967 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 26537 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 20676 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 7888 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 63162 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 85892 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 89032 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 81526 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 182073 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 49336 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 28410 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 29483 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 30876 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 33204 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Тянули по асфальту и ударили: в столице правоохранители проверяют факт насильственных действий в отношении малолетнего ребенка

Киев • УНН

 • 4212 просмотра

Киевская полиция обнаружила видео, где женщина грубо обращается с малолетним ребенком в Днепровском районе. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и его участников.

Тянули по асфальту и ударили: в столице правоохранители проверяют факт насильственных действий в отношении малолетнего ребенка

Информацию о вероятных издевательствах полиция обнаружила во время мониторинга социальных сетей.

Передает УНН со ссылкой на Полицию Киева.

Детали

Полиция обнаружила видео насильственных действий в отношении малолетнего ребенка, как мог произойти в Днепровском районе Киева. Информацию о происшествии правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей: в одном из столичных телеграм-каналов было опубликовано видео, на котором женщина грубо обращается с малолетним ребенком. Малыша женщина тащит за руку. В дальнейшем наносит несколько ударов.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента и его участников.

Напомним

Камеры зафиксировали, как воспитательница детсада №58 в Житомире толкала детей во время прогулки.

В Житомире нетрезвый мужчина ударил ногой в лицо 7-летнего пасынка, который вступился за мать во время семейного конфликта.

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних16.04.25, 12:57 • 17532 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КиевКриминал и ЧП
Киев
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,330.88
Tesla
$247.68
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77