Тянули по асфальту и ударили: в столице правоохранители проверяют факт насильственных действий в отношении малолетнего ребенка
Киев • УНН
Киевская полиция обнаружила видео, где женщина грубо обращается с малолетним ребенком в Днепровском районе. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и его участников.
Информацию о вероятных издевательствах полиция обнаружила во время мониторинга социальных сетей.
Передает УНН со ссылкой на Полицию Киева.
Детали
Полиция обнаружила видео насильственных действий в отношении малолетнего ребенка, как мог произойти в Днепровском районе Киева. Информацию о происшествии правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей: в одном из столичных телеграм-каналов было опубликовано видео, на котором женщина грубо обращается с малолетним ребенком. Малыша женщина тащит за руку. В дальнейшем наносит несколько ударов.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента и его участников.
Напомним
Камеры зафиксировали, как воспитательница детсада №58 в Житомире толкала детей во время прогулки.
В Житомире нетрезвый мужчина ударил ногой в лицо 7-летнего пасынка, который вступился за мать во время семейного конфликта.
На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних16.04.25, 12:57 • 17532 просмотра