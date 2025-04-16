Тягнули по асфальту і вдарили: у столиці правоохоронці перевіряють факт насильницьких дій щодо малолітньої дитини
Київ • УНН
Київська поліція виявила відео, де жінка грубо поводиться з малолітньою дитиною у Дніпровському районі. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та його учасників.
Інформацію щодо імовірних знущань поліція виявила під час моніторингу соціальних мереж.
Передає УНН із посиланням на Поліцію Києва.
Деталі
Поліція виявила відео насильницьких дій щодо малолітньої дитини, як міг статися у Дніпровському районі Києва. Інформацію про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж: в одному з столичних телеграм каналів було опубліковано відео, на якому жінка грубо поводиться з малолітньою дитиною. Малечу жінка тягне за руку. В подальшому завдає декілька ударів.
Наразі співробітники поліції встановлюють обставини інциденту та його учасників.
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