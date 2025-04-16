"Не втримала емоцій": жінка, яка у Києві тягнула та лупцювала малюка, виявилась його бабусею

Жінкою, яка тягнула та лупцювала дворічного хлопчика на одній із столичних вулиць, виявилась його бабуся. Вона повідомила правоохоронцям, що "не втримала емоцій", коли дитина вередувала, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

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Правоохоронці з'ясували, що жінкою, яка на відео тягнула та била малюка, виявилась його 54-річна бабуся.

Під час спілкування з поліцейськими остання повідомила, що забрала онука з садочка, однак, коли вони йшли до дому, дитина почала вередувати. Жінка силою тягнула хлопчика за руку та, не втримавши емоцій, декілька разів вдарила.

Поліцейські Дніпровського управління поліції склали на порушницю адміністративний матеріал за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення — вчинення домашнього насильства.

Нагадаємо

Сьогодні під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому жінка тягне дитину за руку, а потім починає її лупцювати.

Тягнули по асфальту і вдарили: у столиці правоохоронці перевіряють факт насильницьких дій щодо малолітньої дитини