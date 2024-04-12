"Не надо" - Байден предостерег Иран от нападения на Израиль и пообещал защищать союзника

Президент США Джо Байден в пятницу 12 апреля заявил, что ожидает, что Иран нападет на Израиль, и предупредил Тегеран не продолжать. Отвечая на вопрос журналистов о его послании к Ирану, Байден просто сказал: "Не надо", и подчеркнул обязательство Вашингтона защищать Израиль. Такие заявления Байден сделал во время пресс-брифинга журналистам, передает УНН.

Мы преданы защите Израиля. Мы будем поддерживать Израиль. Мы поможем защитить Израиль, а Ирану это не удастся. Большое спасибо. - подчеркнул Байден.

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Байден также сказал, что не будет разглашать защищенную информацию о возможном нападении, но сказал, что он ожидает, что атака может произойти "скорее, чем позже".

Иранская атака на Израиль ожидается в ближайшие два дня - WSJ

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Ранее в США заявили, что направляют подкрепление на Ближний Восток из-за опасений нападения Ирана. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщило информагентство AFP News Agency в соцсети Х.