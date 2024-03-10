НБУ уменьшил объемы продажи валюты почти до годового минимума.

Чистая продажа долларов Национальным банком уменьшилась до 133,69 млн долларов против 291,3 млн долларов неделей ранее. По данным НБУ, это самый низкий показатель за 11 месяцев, передает УНН.

Детали

Объем продажи валюты уменьшился более чем вдвое, сокращаясь с 320,9 млн долларов до 156,8 млн долларов, тогда как покупка, хоть и упала на 6,5 млн долларов, по сравнению с прошлой неделей, все еще оставалась на высоком уровне - 23,11 млн долларов.

Официальный курс по итогам недели повысился на 1 копейку, до 38,1410 гривен за 1 доллар. На наличном рынке гривна за неделю немного выросла, с 38,59 гривен за 1 доллар до 38,53 гривен.

За февраль чистая продажа НБУ снизилась до 1,5 млрд долларов по сравнению с 2,53 млрд долларов в январе, 3,55 млрд долларов в декабре и 2,45 млрд долларов в ноябре.

Однако в феврале внешняя поддержка составила лишь около 0,8 млрд долларов, что привело к снижению международных резервов на 3,8%, или на 1,47 млрд долларов, до 37,05 млрд долларов, после того, как они упали на 4,9%, или на 1,98 млрд долларов в январе.

Напомним

Национальный банк Украины продал 320,9 млн долларов на межбанковском валютном рынке за неделю, что вдвое меньше, чем за предыдущую неделю.

Количество безналичных операций с картами превысило довоенные показатели - НБУ