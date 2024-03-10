НБУ уменьшил объемы продажи валюты почти до годового минимума.

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  144989 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  146163 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  147017 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  188738 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  100247 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  109685 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111289 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108526 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109602 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130864 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

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ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  201903 просмотра

НБУ уменьшил объемы продажи валюты почти до годового минимума.

Чистая продажа долларов Национальным банком Украины снизилась до 133,69 млн долларов, что является самым низким показателем за 11 месяцев, поскольку продажа иностранной валюты сократилась более чем вдвое, тогда как покупка осталась на высоком уровне.

Экономика •   •  8931 просмотра
НБУ уменьшил объемы продажи валюты почти до годового минимума.

Погода на 11 марта: в Украине облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь

11 марта в Украине будет облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь, температура днем 0-14° тепла, ночью -9-5° мороза.

Общество •   •  10408 просмотра
Погода на 11 марта: в Украине облачно с прояснениями, в некоторых регионах дождь

Пограничники задержали трех мужчин, которые по горам пробирались в Словакию, и их переправщика

Пограничники задержали группу украинских мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу со Словакией, а впоследствии арестовали их переправщика.

Криминал и ЧП •   •  11073 просмотра
Пограничники задержали трех мужчин, которые по горам пробирались в Словакию, и их переправщика

Возле аэропорта санкт-петербурга прогремели взрывы и горит промышленное здание

На юго-западе санкт-петербурга прогремели взрывы, загорелось промышленное здание возле аэропорта.

Война •   •  19456 просмотра
Возле аэропорта санкт-петербурга прогремели взрывы и горит промышленное здание

россия увеличила расходы на информационную войну против Украины - представитель ВСУ

В этом году россия выделила рекордное финансирование на информационную войну и операции против Украины, включая дезинформационные кампании, заказные статьи и усилия, направленные на недопущение получения Украиной оружия.

Война •   •  19380 просмотра
россия увеличила расходы на информационную войну против Украины - представитель ВСУ

Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо за подрыв судебной системы и пророссийскую позицию

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала премьер-министра Роберта Фицо за его попытки ослабить судебную систему, сотрудничать с россией и подорвать поддержку Украины в российско-украинской войне.

Новости Мира •   •  17368 просмотра
Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо за подрыв судебной системы и пророссийскую позицию

Европейские страны НАТО перемещают Patriot в Литву, ближе к границам россии

Страны НАТО проводят ротацию систем противовоздушной обороны, включая системы Patriot, в Литве для усиления обороноспособности Европы в Балтийском регионе в ответ на беспокойство по поводу российской агрессии.

Новости Мира •   •  18121 просмотра
Европейские страны НАТО перемещают Patriot в Литву, ближе к границам россии

Глава УГКЦ в Нью-Йорке отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге"

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав твердо заявил, что никто в Украине даже не думает о капитуляции, несмотря на продолжающиеся боевые действия, подчеркнув решимость Украины выстоять и противостоять российскому вторжению.

политика •   •  22229 просмотра
Глава УГКЦ в Нью-Йорке отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге"

Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего президента Джо Байдена "идиотом" и заявил, что президент россии путин угрожает ядерным оружием из-за слабости Байдена.

политика •   •  28715 просмотра
Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении рф и назвал его "идиотом"

Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина

54-летний мужчина пострадал в результате атаки российского беспилотника на село Антоновка Херсонской области, получив минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Война •   •  29387 просмотра
Войска рф атаковали Херсонщину с дрона: ранен 54-летний мужчина