НБУ зменшив обсяги продажу валюти майже до річного мінімуму
Київ • УНН
Чистий продаж доларів Національним банком України знизився до 133,69 млн доларів, що є найнижчим показником за 11 місяців, оскільки продаж іноземної валюти скоротився більш ніж удвічі, тоді як купівля залишилася на високому рівні.
Чистий продаж доларів Національним банком зменшився до 133,69 млн доларів проти 291,3 млн доларів тижнем раніше. За даними НБУ, це найнижчий показник за 11 місяців, передає УНН.
Деталі
Обсяг продажу валюти зменшився більш ніж удвічі, скорочуючись з 320,9 млн доларів до 156,8 млн доларів, тоді як купівля, хоч і впала на 6,5 млн доларів, порівняно з минулим тижнем, все ще залишалася на високому рівні — 23,11 млн доларів.
Офіційний курс за підсумками тижня підвищився на 1 копійку, до 38,1410 гривень за 1 долар. На готівковому ринку гривня за тиждень трохи зросла, з 38,59 гривень за 1 долар до 38,53 гривень.
За лютий чистий продаж НБУ знизився до 1,5 млрд доларів порівняно з 2,53 млрд доларів у січні, 3,55 млрд доларів у грудні та 2,45 млрд доларів у листопаді.
Проте у лютому зовнішня підтримка склала лише близько 0,8 млрд доларів, що призвело до зниження міжнародних резервів на 3,8%, або на 1,47 млрд доларів, до 37,05 млрд доларів, після того, як вони впали на 4,9%, або на 1,98 млрд доларів у січні.
Нагадаємо
Національний банк України продав 320,9 млн доларів на міжбанківському валютному ринку за тиждень, що вдвічі менше, ніж за попередній тиждень.
Кількість безготівкових операцій з картками перевищила довоєнні показники - НБУ06.03.24, 13:51 • 27450 переглядiв