Кількість безготівкових операцій з картками перевищила довоєнні показники - НБУ
Київ • УНН
Як свідчать дані Нацбанку, у 2023 році кількість безготівкових карткових транзакцій в Україні перевищила довоєнні показники, склавши понад 6 мільярдів гривень.
За 2023 рік було зареєстровано майже 8 мільйонів операцій з картками на суму понад 6 мільярдів гривень, а через безконтактні картки українці здійснили близько 90,0% безготівкових операцій. Про це УНН пише з посиланням на дані Національного банку України.
Деталі
У 2023 році українські банки та фінансові установи зареєстрували 7 912,5 млн операцій з картками на суму 6 140,8 млрд грн. З них понад 90% відбулися в Україні, а решта за її межами.
Безготівкові операції становили 93,5% за кількістю та 65% за сумою операцій, що, свідчить про стабільність платіжної інфраструктури та довіру українців до безготівкових розрахунків
Найбільша кількість операцій з картками – це близько 5 млрд операцій з розрахунків в торговельних мережах, що складає майже 70% операцій. Їхня сума становила 40,4% від усіх безготівкових операцій.
Ще 37,1% за сумою усіх операцій становлять перекази з картки на картку, яких українці здійснили на 1,47 млрд грн. Це 10,1% від усієї кількості безготівкових операцій.
Оплата товарів і послуг в Інтернеті склала 18% за кількістю та 16% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками у 2023 році, і становить 646,5 млрд грн.
В середньому, одна операція в Україні у 2023 році становила:
- у торговельній мережі – 325 грн (у довоєнному 2021 році – 238 грн);
- із переказу з картки на картку – 1972 грн (1512 грн у 2021 році);
- з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 490 грн (395 грн у 2021 році).
У 2023 році платіжна інфраструктура значно розширилася, а емісія карток зросла. Кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах збільшилася на 25,1%, до 449,5 тисяч, з переважанням безконтактних терміналів. Кількість місць, де приймають платіжні картки, також зросла на 23,7%, до 459,7 тисяч. Утримують свою популярність безконтактні та токенізовані платіжні картки. Безконтактні картки стали здійснювати близько 90,0% безготівкових операцій у торговельній мережі.
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