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Нацбанк визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні

Київ • УНН

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НБУ визначив перелік системно важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні, до якого увійшла система електронних платежів як єдина системно важлива платіжна система.

Нацбанк визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні

Національний банк у межах реалізації функції оверсайту за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Деталі 

Зазначається, що єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

До категорії важливих платіжних систем віднесено шість платіжних систем, а саме: 

  • "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
  • "Visa", Visa International Service Association, США;
  • "NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;
  • "PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна;
  • "MONEYCOM", ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ", Україна;
  • "Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна

У відомстві додають, що платіжні системи – "PrivatMoney" та "MONEYCOM" – є новими в переліку порівняно з 2022 роком.

Крім того, за підсумками діяльності у 2023 році визначені важливі учасники системно важливих і важливих платіжних систем

  • АТ КБ "ПриватБанк" (СЕП НБУ, "MasterCard", "Visa");
  • АТ "ПУМБ" ("PrivatMoney");
  • ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" ("Фінансовий світ").

Доповнення

Також за результатами 2023 року визначені три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ", ПрАТ "Український процесінговий центр" та ТОВ "ТАС ЛІНК".

У НБУ наголошують, що розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайту. 

Так, до об’єктів платіжної інфраструктури, що віднесені до категорій важливості, Національний банк встановлює посилені вимоги щодо управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності. 

Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк протидіятиме екстремальним коливанням для підтримки стабільності обмінного курсу, попри потенційні коливання гривні у 2024 році.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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