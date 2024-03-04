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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацбанк определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине

Нацбанк определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 09:46  •  7542 просмотра

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НБУ определил перечень системно важных объектов платежной инфраструктуры в Украине, в который вошла система электронных платежей как единственная системно важная платежная система.

Национальный банк в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Детали 

Отмечается, что единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

К категории важных платежных систем отнесены шесть платежных систем, а именно: 

  • "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
  • "Visa", Visa International Service Association, США;
  • "NovaPay", ООО "НоваПей", Украина;
  • "PrivatMoney", АО КБ "ПриватБанк", Украина;
  • "MONEYCOM", ООО "СВИФТ ГАРАНТ", Украина;
  • "Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина

В ведомстве добавляют, что платежные системы - "PrivatMoney" и "MONEYCOM" - являются новыми в перечне по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, по итогам деятельности в 2023 году определены важные участники системно важных и важных платежных систем

  • АО КБ "ПриватБанк" (СЭП НБУ, "MasterCard", "Visa");
  • АО "ПУМБ" ("PrivatMoney");
  • ООО "ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" ("Финансовый мир").

Дополнение

Также по результатам 2023 года определены три важных технологических оператора платежных услуг: ООО "ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК".

В НБУ отмечают, что распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором согласно международной практике для повышения их надежности и эффективности, а также приведения их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта. 

Так, к объектам платежной инфраструктуры, которые отнесены к категориям важности, Национальный банк устанавливает усиленные требования по управлению и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберустойчивости и управления непрерывностью деятельности. 

Напомним

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк будет противодействовать экстремальным колебаниям для поддержания стабильности обменного курса, несмотря на потенциальные колебания гривны в 2024 году.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
andrii-pyshnyiАндрей Пышный
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Нацбанк визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні
The National Bank has determined the list of important payment infrastructure facilities in Ukraine
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