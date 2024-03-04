Нацбанк определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине
Киев • УНН
НБУ определил перечень системно важных объектов платежной инфраструктуры в Украине, в который вошла система электронных платежей как единственная системно важная платежная система.
Национальный банк в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Детали
Отмечается, что единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
К категории важных платежных систем отнесены шесть платежных систем, а именно:
- "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
- "Visa", Visa International Service Association, США;
- "NovaPay", ООО "НоваПей", Украина;
- "PrivatMoney", АО КБ "ПриватБанк", Украина;
- "MONEYCOM", ООО "СВИФТ ГАРАНТ", Украина;
- "Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина
В ведомстве добавляют, что платежные системы - "PrivatMoney" и "MONEYCOM" - являются новыми в перечне по сравнению с 2022 годом.
Кроме того, по итогам деятельности в 2023 году определены важные участники системно важных и важных платежных систем
- АО КБ "ПриватБанк" (СЭП НБУ, "MasterCard", "Visa");
- АО "ПУМБ" ("PrivatMoney");
- ООО "ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" ("Финансовый мир").
Дополнение
Также по результатам 2023 года определены три важных технологических оператора платежных услуг: ООО "ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК".
В НБУ отмечают, что распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором согласно международной практике для повышения их надежности и эффективности, а также приведения их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта.
Так, к объектам платежной инфраструктуры, которые отнесены к категориям важности, Национальный банк устанавливает усиленные требования по управлению и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберустойчивости и управления непрерывностью деятельности.
Напомним
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк будет противодействовать экстремальным колебаниям для поддержания стабильности обменного курса, несмотря на потенциальные колебания гривны в 2024 году.
Нацбанк определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине
НБУ определил перечень системно важных объектов платежной инфраструктуры в Украине, в который вошла система электронных платежей как единственная системно важная платежная система.
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