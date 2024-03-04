Нацбанк определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине

Национальный банк в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Детали

Отмечается, что единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

К категории важных платежных систем отнесены шесть платежных систем, а именно:

"MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"NovaPay", ООО "НоваПей", Украина;

"PrivatMoney", АО КБ "ПриватБанк", Украина;

"MONEYCOM", ООО "СВИФТ ГАРАНТ", Украина;

"Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина

В ведомстве добавляют, что платежные системы - "PrivatMoney" и "MONEYCOM" - являются новыми в перечне по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, по итогам деятельности в 2023 году определены важные участники системно важных и важных платежных систем

АО КБ "ПриватБанк" (СЭП НБУ, "MasterCard", "Visa");

АО "ПУМБ" ("PrivatMoney");

ООО "ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" ("Финансовый мир").

Дополнение

Также по результатам 2023 года определены три важных технологических оператора платежных услуг: ООО "ЭЙСИ ДИСИ ПРОЦЕССИНГ", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК".

В НБУ отмечают, что распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором согласно международной практике для повышения их надежности и эффективности, а также приведения их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта.

Так, к объектам платежной инфраструктуры, которые отнесены к категориям важности, Национальный банк устанавливает усиленные требования по управлению и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберустойчивости и управления непрерывностью деятельности.

Напомним

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк будет противодействовать экстремальным колебаниям для поддержания стабильности обменного курса, несмотря на потенциальные колебания гривны в 2024 году.