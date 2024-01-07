Курс може не бути стабільним, але Нацбанк згладить небезпечні коливання – голова НБУ
Київ • УНН
Голова НБУ Пишний обіцяє, що Національний банк протидіятиме екстремальним коливанням для підтримки стабільності обмінного курсу, незважаючи на потенційні коливання гривні у 2024 році.
В 2024 році курс може коливатися в обидва боки. Проте Нацбанк буде згладжувати надмірні коливання та забезпечувати курсову стійкість.
Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю для телеканалу "Ми-Україна", передає УНН.
Курс може коливатися в обидва боки, адже на нього впливає сезонність, попит та пропозиція. Але Національний банк каже, що ми будемо присутні на валютному ринку і будемо згладжувати надмірні і небезпечні коливання".
Він також нагадав, що НБУ традиційно не дає прогноз щодо курсу долара "але декларує, що буде ефективно забезпечувати мандат цінової стабільності і курсової стійкості
Деталі
З початку повномасштабної війни готівковий курс національної валюти знаходився постійно в плаванні, а офіційний курс був зафіксований. За рахунок цього з’являлася різниця, так звана множинність курсів.
Якщо ця різниця суттєва, виникає арбітраж, спекуляції і неможливість забезпечити курсову стійкість і, що важливо, формувати очікування стабільності
Тому одним із завдань Нацбанку було прибрати цю різницю.
Зрештою гривня, за словами Пишного, стала більш "привабливою", що дозволило відмовився від фіксації курсу та перейти до керованої гнучкості.
А українцям це дало можливість приймати фінансові рішення в основі яких лежить макрофінансова стабільність і курсова стійкість.
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