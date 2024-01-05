Міжнародні резерви України за рік зросли на 42%
Київ • УНН
Міжнародні резерви України зросли до $40,5 млрд, що на 4,4% більше, ніж у грудні; зростання на 42% у 2023 році.
Міжнародні резерви України на початок січня, за попередніми даними, сягнули 40,5 млрд дол., зрісши за місяць на 4,4%. Загалом упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%. Про це повідомили у Національному банку України, пише УНН.
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"Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2024 року за попередніми даними становили 40 507,9 млн дол. США. У грудні 2023 року вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - повідомили у НБУ.
Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в грудні надійшло 5,55 млрд дол. США. Водночас за обслуговування та погашення держборгу в інвалюті виплачено 708,2 млн дол.
У грудні чистий продаж валюти НБУ становив 3,55 млрд дол. США, збільшившись у 1,4 раза порівняно з листопадом. "Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником, зокрема через активізацію бюджетних видатків наприкінці року", - пояснили у Нацбанку.
"Упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%", - зазначили у НБУ.
Торік, як повідомляється, Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 млрд дол. США.
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