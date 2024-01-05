Международные резервы Украины за год выросли на 42%
Международные резервы Украины выросли до $40,5 млрд, что на 4,4% больше, чем в декабре; рост на 42% в 2023 году.
В Украине тестируют универсального боевого робота D-21-11
Украинские разработчики создали универсального робота, который может проводить разведку, штурмовать или оборонять позиции.
Ким Чен Ын приказал увеличить производство мобильных пусковых установок для баллистических ракет
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил завод по производству мобильных пусковых установок (ПУ) для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и распорядился расширить мощности предприятия и увеличить выпуск новых ПУ.
Украина ожидает роста экспорта на 9% в 2024 году
Ожидается, что украинский экспорт вырастет с 2024 по 2026 год.
В прошлом году количество обращений, касающихся защиты прав пострадавших в результате вооруженной агрессии рф, выросло вдвое - Лубинец
В 2023 году из-за российской агрессии количество обращений к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека увеличилось вдвое.
На Волыни правоохранитель насмерть сбил подростка: начато уголовное производство
На Волыни правоохранитель сбил насмерть подростка; ведется расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Потепление снижает потребление электричества, враг обстрелял ТЭС в восточном регионе и ТЭЦ в южном - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине снижается с потеплением.
В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: пострадали женщина с тремя детьми
В результате пожара на последнем этаже криворожской многоэтажки пострадали женщина и трое детей, все госпитализированы. Сейчас пожар ликвидирован.
Столкновение поездов в Индонезии: число жертв возросло до 4, по меньшей мере 22 ранены
В результате столкновения двух поездов в Индонезии погибли четыре члена экипажа, от 22 до 37 человек получили ранения, все пассажиры были эвакуированы. Причина столкновения неизвестна.
Меркель не приедет на похороны экс-главы Бундестага Вольфганга Шойбле
Ангела Меркель посетит государственную церемонию прощания с Вольфгангом Шойбле в Берлине, но не приедет на его похороны в Оффенбурге.