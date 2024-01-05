Международные резервы Украины за год выросли на 42%

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

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В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  184759 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

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Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  224631 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

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Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  168567 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  189025 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  202051 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

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И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  205867 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

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Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  204235 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  191845 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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2 января  •  184488 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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