Международные резервы Украины за год выросли на 42%

Международные резервы Украины на начало января, по предварительным данным, достигли 40,5 млрд долл., рост за месяц на 4,4%. В целом в течение 2023 года международные резервы Украины увеличились на 42%. Об этом сообщили в Национальном банке Украины, пишет УНН.

Детали

"Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 года по предварительным данным составляли 40 507,9 млн долл. США. В декабре 2023 года они выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - сообщили в НБУ.

На валютные счета правительства в НБУ в декабре поступило 5,55 млрд долл. США. В то же время за обслуживание и погашение госдолга в инвалюте выплачено 708,2 млн долл.

В декабре чистая продажа валюты НБУ составила 3,55 млрд долл. США, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с ноябрем. "Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с сезонным фактором, в частности из-за активизации бюджетных расходов в конце года", - пояснили в Нацбанке.

"В течение 2023 года международные резервы Украины увеличились на 42%", - отметили в НБУ.

В прошлом году, как сообщается, Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку. На счета правительства в НБУ поступило около 42,7 млрд долл. США.

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