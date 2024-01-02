Держбюджет у 2023 році звели з дефіцитом у 1,33 трлн грн
Київ • УНН
Державний бюджет України у 2023 році мав дефіцит у 1,33 трлн грн
Державний бюджет України за 2023 рік зведено з дефіцитом 1,33 трлн грн, повідомила у вівторок пресслужба Міністерства фінансів, пише УНН.
Деталі
"За 2023 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 1,33 трлн грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду на 2023 рік дефіциту у сумі 1,83 трлн гривень", - повідомили у Мінфіні із посиланням на оперативні дані казначейської служби.
У 2023 році до загального фонду державного бюджету, як вказано, надійшло понад 1,66 трлн грн податків, зборів та інших платежів.
Як зазначається, виконання річного розпису доходів податковою службою становило 100,7% (+4,9 млрд грн), митною службою - 93,9 % (-25,7 млрд грн). "Основною причиною менших надходжень митних платежів стало блокування українських вантажних перевезень польськими перевізниками, а також більш міцний, порівняно з прогнозним, курс гривні до долара США", - пояснили у Мінфіні.
Іншим важливим джерелом доходів держбюджету у минулому році, як вказано, стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): їх обсяг за підсумками року становив 425,4 млрд гривень.
За оперативними даними, за 2023 рік касові видатки держбюджету становили понад 4 трлн грн, у тому числі загального фонду - 3,03 трлн грн, або 98% від розпису звітного періоду.
Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за 2023 рік, як повідомляється, становили 1,68 трлн грн, або 73,7% від запланованих на цей період. При цьому із зовнішніх джерел надійшло 1,13 трлн грн (або 30,9 млрд дол.).
Водночас, за оперативними даними, платежі з погашення держборгу за 2023 рік становлять 436,5 млрд грн (95,8% плану), платежі з обслуговування – 247,4 млрд грн (93,3% плану).
Держборг України перевищив 5 трлн грн28.12.23, 17:00 • 71167 переглядiв