НБУ з 3 жовтня запроваджує керований гнучкий обмінний курс: що треба знати

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“НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти. Завдяки цьому курс змінюватиметься в обидва боки. Водночас НБУ суттєво обмежуватиме ці коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення”, — пояснили у відомстві.

Деталі

У Нацбанку підкреслили, що за нового режиму вони безпосередньо впливатимуть на офіційний курс операцій на міжбанківському валютному ринку. Водночас курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і останні півтора року. Йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків.

У відомстві наголосили, що вже майже півтора року курс на готівковому ринку та карткові курси банків не є фіксованими. За цей час вони як зростали, так і знижувалися. Зокрема, влітку цього року гривня зміцнилася до 37,2 грн/дол. США.

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Перехід до режиму керованої гнучкості курсу, за словами регулятора, є одним із кроків реалізації Стратегії помʼякшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

На засадах Стратегії ґрунтуватиметься й монетарна та валютна політика Національного банку. Задля її реалізації НБУ докладатимуть зусиль для збільшення привабливості гривневих інструментів, щоб громадяни мали змогу захистити свої гривневі кошти від знецінення.

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Попри цикл пом’якшення монетарної політики, дохідності за строковими депозитами для фізичних осіб та ОВДП у національній валюті залишатимуться привабливими з огляду на очікуване сповільнення інфляції. Такий підхід дасть змогу обмежувати попит на валюту, забезпечити курсову стійкість і подальше зниження інфляції, що особливо важливо для продовження реалізації Стратегії.

Додатково

“Плаваючий курс” діяв в Україні до 24 лютого 2022 року. Аби перейти до нового режиму керованої гнучкості з мінімумом ризиків для фінансового ринку, економіки та громадян наша держава пройшла чималий шлях. Впровадження нової системи стало можливим завдяки позитивній динаміці таких процесів, як:

• сталий прогрес у зниженні інфляції,

• накопичення значного рівня міжнародних резервів;

• збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП як інструментів захисту заощаджень від інфляційного знецінення.

За словами НБУ, новий курсовий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до зміни внутрішніх і зовнішніх умов та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які може генерувати тривале утримання фіксованого курсу.

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Крім того, керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому. НБУ ж і надалі докладатиме зусиль для мінімізації різниці між готівковим та офіційним курсами.